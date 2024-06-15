Пенсії вище 20 тис. грн — хто має право на більші виплати

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні законодавством передбачені мінімальна та максимальна пенсії. На останню, яка перевищує 20 тис. гривень, можуть претендувати лише кілька категорій громадян.

Відповідні норми прописані у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Пенсії звичайних українців у 2024 році

В Україні середня пенсія становить трохи більше 5 тис. гривень. З початку року підвищилась з 5,3 до 5,7 тис. гривень. Йдеться про середнє арифметичне, тоді як в регіонах суми суттєво відрізняються. Зокрема, у столиці середні пенсії дорівнюють 7,84 тис. гривень, а в Тернопільській області — 4,39 тис. гривень.

Пенсіонерів в Україні щороку меншає. Від загалу у 10,1 млн людей по 3 тис. гривень виплачують 2,72 млн осіб (26,8%). У розмірі 3 до 4 тис. гривень — для 1,7 млн ​​осіб (17%). До 4 тис. грн для 44% пенсіонерів.

Якщо ж врахувати і тих, хто отримує до 5 тис. грн, то така виплата у 62,6% українців на пенсії.

Більшість не мають середньої виплати у 5,7 тис. грн.

Хто має право на максимальні пенсії

За законодавством, виплати на пенсії не можуть бути вищі за максимальну планку. Йдеться про десять прожиткових мінімумів. Один такий мінімум становить 2,36 тис. гривень, тобто максимальна пенсія дорівнює 23,6 тис. гривень.

"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів", — зазначається в законі.

Щоб мати право на максимальну пенсію, потрібно працювати на певних посадах та отримувати високі заробітні плати. Йдеться про:

державних службовців:

працівників органів місцевого самоврядування;

народних депутатів та науковців.

Так, пенсію держслужбовця розраховують як відсоток від його попередньої заробітної плати. Раніше відсоток становив 90%, тепер — 60%.

Тоді як пенсії звичайних громадян розраховуються з огляду на зарплату та накопичений стаж роботи. Під час розрахунку коефіцієнт заміщення (відсоток від звичайної зарплати, який отримують на пенсії), не може бути вищий за 30%.

Тобто звичайному пенсіонерові, щоб мати пенсію в розмірі 60% від зарплатні, треба присвятити трудовій діяльності щонайменше 60 років. Також треба мати високий рівень зарплати упродовж кар'єри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть підвищити розмір майбутньої пенсії більш ніж на 50%, якщо відкладуть вихід на пенсію. Наприклад, якщо відмовитися від оформлення пенсійних виплат у 60 років і замість цього очікувати до 65 років і 7 місяців, пенсія збільшиться на половину або навіть більше.

Також у ПФУ пояснили, коли будуть відновлені виплати для громадян, які пройшли ідентифікацію у банку. Йдеться про пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб.