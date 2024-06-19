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Пенсії в Україні — кому не підвищать виплати у 2024 році

19 червня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії у 2024 році — хто з українців залишиться без підвищення виплат
Людина поважного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році деякі категорії громадян похилого віку не матимуть підвищення пенсійних виплат. Це, зокрема, передбачено змінами у законодавстві під час воєнного стану.

Про це повідомляє "Канал 24".

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За рішенням влади, на початку березня поточного року більшості громадян підвищили пенсії в рамках індексації. Розмір становив від 100 гривень до 1,5 тис. гривень.  

Водночас, частина громадян не отримала більше під час осучаснення виплат, оскільки їхні пенсії заморожені, відповідно до вимог законодавства.

Так, у громадян, які накопичили пенсію під час останніх економічних змін, вийшли на заслужений відпочинок упродовж останніх трьох років, виплати залишились незмінними.

До цього списку входять також громадяни літнього віку, які отримують:

  • мінімальний рівень пенсії;
  • високий рівень пенсійної виплати.

Зокрема, що стосується мінімальної пенсії, то розмір доплати збільшили раніше.

Мінімальна пенсія мала становити 3,2 тис. гривень, однак підвищили до рівня 3,37 тис. гривень. Для громадян, які досягнули віку 65 років і немає необхідного обсягу страхового стажу, мінімальні виплати встановлено на рівні 2,72 тис. гривень.

Надбавки до пенсійних виплат

У 2024 році деякі з громадян, які не отримали підвищення після індексації, можуть отримати надбавку після досягнення 70 років. Її нарахують автоматично тим, хто досягнув такого віку.

Такі доплати призначають тим, кому виповнилось 75 та 80 років. Розмір такої доплати коливається від 300 до 570 гривень.

Щорічну індексацію провели у березні для майже 10 млн громадян похилого віку. Пенсії підвищили в середньому на майже на 8%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні темпи збільшення кількості громадян, які виходять на пенсію, скорочуються. Причиною цього, зокрема, є посилення умов, яким треба відповідати, щоб мати право на пенсію.

Також ми писали, що громадянам, які працювали в Росії після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж за законом. Правило пошириться на тих, хто працював у судових чи правоохоронних органах на окупованих територіях, а також тих, хто обіймав посади в органах "влади".

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пенсіонери
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гроші
пенсії

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