Пенсии украинцев — на какую сумму можно рассчитывать с 20 годами стажа

В Украине размер пенсии по возрасту для каждого из граждан будет индивидуальным и будет зависеть от количества страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Известно, на какой размер пенсии смогут рассчитывать украинцы с 20 годами стажа.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

От чего зависит размер пенсии украинцев

Вопрос обеспечения граждан выплатами на заслуженном отдыхе регулирует закон 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно нормам законодательства, пенсия рассчитывается по специальной формуле, учитывающей следующие факторы:

Средняя заработная плата в Украине за последние три года. Речь идет о базовой величине, которую берут для осуществления исчисления размера пенсии. Ее обнародует Пенсионный фонд на основе собственных данных ежемесячно. Так, если гражданин планирует выйти на пенсию в 2025 году, для расчета возьмут показатель за 2022, 2023 и 2024 годы. Соответствующую сумму затем умножат на индивидуальный коэффициент зарплаты (Кз) и коэффициент страхового стажа (Кс). Индивидуальный коэффициент зарплаты указывает, насколько доход отличался от средней зарплаты в стране на протяжении всей трудовой деятельности. Чем выше был размер официальной зарплаты, тем больше будет показатель. Коэффициент страхового стажа указывает на наличие отработанных лет, во время которых были осуществлены официальные взносы. Если речь идет о 20 годах стажа, то коэффициент будет равен 0,20.

Какая будет пенсия при условии наличия 20 лет стажа

Размер стажа влияет вообще на возможность оформления пенсии. Согласно законодательству:

для выхода в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа;

для выхода в 63 года — от 22 до 32 лет стажа;

для выхода в 65 лет — от 15 до 22 лет стажа.

То есть при наличии 20 лет стажа человек не сможет выйти в 60 лет, а только в 65 лет. Для таких граждан государство предусмотрело поддержку в виде социальной помощи.

Поскольку минимальная пенсия, которую гарантирует государство в 2025 году, составляет 2361 грн, то украинцы с таким количеством стажа смогут рассчитывать на как минимум такой уровень выплат.

Если человек планирует выйти на пенсию в 65 лет, имея 20 лет стажа, то при условии, что средняя зарплата для расчета пенсии составляет 15 тыс. грн, можно определить примерный размер пенсии.

Если зарплата была на уровне средней, то пенсия будет равна около 3 тыс. грн: 15 тыс. грн × 1 (средняя зарплата) × 0,20 (коэффициент стажа).

Если зарплата была выше средней, например в 1,5 раза, то пенсия будет равна около 4,5 тыс. грн (15 тыс. грн × 1,5 × 0,20).

Если зарплата не превышала средний размер, а примерно составляла 0,7 от среднего уровня, то сумма пенсии будет равна около 2,1 тыс. грн (15 тыс. грн × 0,7 × 0,20).

Ранее мы писали о двух вариантах действий для граждан, если не хватает страхового стажа. Ежегодно соответствующие требования ужесточают и сейчас для оформления пенсии в 60 лет необходимо иметь больше стажа.

Также мы рассказывали о размере пенсии с 40-летним страховым стажем. С таким количеством лет трудовой деятельности граждане могут гарантированно выйти на заслуженный отдых с 60 лет.