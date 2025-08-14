Пенсії за нестачі страхового стажу — ПФУ назвав два способи дій

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як діяти громадянам, у яких немає достатньої кількості страхового стажу для права на оформлення пенсії. У такому випадку державою передбачені два варіанти дій.

Про це йдеться у поясненні пресслужби ПФУ.

Перший варіант дій, якщо не вистачає страхового стажу

Згідно із законодавством, право виходу на заслужений відпочинок надається громадянам за наявності певної кількості страхового стажу. Вимоги щороку посилюють і нині оформити пенсію можливо виключно за таких умов:

Пенсія у 60 років — вимагають щонайменше 32 роки стажу. Пенсія у 63 роки — потрібно від 22 до 32 років стажу. Пенсія у 65 років — необхідно мати 15 років стажу.

Громадяни можуть отримувати замість пенсії соціальну допомогу, але вона може бути суттєво меншою проти законного пенсійного забезпечення.

Тому в ПФУ рекомендують громадянам, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії у вищевказані вікові періоди допрацювати необхідну кількість місяців чи років. Такий варіант підходить для незаможних громадян.

Другий варіант дій у разі нестачі років стажу

Також українські громадяни, які бажають вчасного призначення пенсії, попри нестачу стажу, і при цьому дозволяють фінанси, можуть його "докупити".

Придбати роки страхового стажу можна за період з 2004 року, коли, наприклад, громадянин не мав роботи чи не був зареєстрований як фізособа-підприємець. Водночас, така можливість недоступна для тих, хто хотів би купити стаж за період до 2004 року.

У ПФУ пояснюють, що громадяни, які були застрахованими, проте не платили єдиний внесок в пільговий період, не зможуть придбати додаткові роки стажу за вищевказані періоди.

Для того, щоб "докупити" стаж фізособа має звернутися з документами до податківців та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соцстрахуванні.

Зокрема, закон дозволяє докупити необхідний стаж одноразово, внісши всю суму єдиного внеску за потрібний період.



Проте є ліміт на разову сплату єдиного внеску за кожен місяць. Вона не може бути нижчою за розмір мінімального страхового внеску на дату укладання договору, помноженого на коефіцієнт "два".

Щодо термінів внесення сплати, то одноразова сума за весь період має бути сплачена упродовж десяти календарних днів з дати укладення договору. У разі, якщо його уклали терміном не менше одного року, то внески потрібно сплачувати поступово.

Щомісяця розмір єдиного внеску не може бути меншим за мінімальний розмір єдиного внеску. Станом на серпень 2025 року мінімальна сума єдиного внеску становить 1,76 тис. грн.

