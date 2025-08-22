Пенсії українців — на яку суму можна розраховувати з 20 роками стажу

Люди похилого віку з паперами. Фото: Freepik

В Україні розмір пенсії за віком для кожного з громадян буде індивідуальним і залежатиме від кількості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески. Відомо, на який розмір пенсії зможуть розраховувати українці з 20 роками стажу.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Від чого залежить розмір пенсії українців

Питання забезпечення громадян виплатами на заслуженому відпочинку регулює закон 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нормами законодавства, пенсія розраховується за спеціальною формулою, що враховує такі фактори:

Середня заробітна плата в Україні за останні три роки. Йдеться про базову величину, яку беруть для здійснення обчислення розміру пенсії. Її оприлюднює Пенсійний фонд на основі власних даних щомісяця. Так, якщо громадянин планує вийти на пенсію у 2025 році, до для розрахунку візьмуть показник за 2022, 2023 і 2024 роки. Відповідну суму потім помножать на індивідуальний коефіцієнт зарплати (Кз) та коефіцієнт страхового стажу (Кс). Індивідуальний коефіцієнт зарплати вказує, наскільки дохід відрізнявся від середньої зарплати в країні протягом усієї трудової діяльності. Чим вищим був розмір офіційної зарплати, тим більшим буде показник. Коефіцієнт страхового стажу вказує на наявність відпрацьованих років, під час яких були здійснені офіційні внески. Якщо йдеться про 20 років стажу, то коефіцієнт буде дорівнювати 0,20.

Яка буде пенсія за умови наявності 20 років стажу

Розмір стажу впливає взагалі на можливість оформлення пенсії. Згідно із законодавством:

для виходу в 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу;

для виходу в 63 роки — від 22 до 32 років стажу;

для виходу в 65 років — від 15 до 22 років стажу.

Тобто за наявності 20 років стажу людина не зможе вийти у 60 років, а лише в 65 років. Для таких громадян держава передбачила підтримку у вигляді соціальної допомоги.

Оскільки мінімальна пенсія, яку гарантує держава у 2025 році становить 2361 грн, то українці з такою кількістю стажу зможуть розраховувати на щонайменше такий рівень виплат.

Якщо людина планує вийти на пенсію у 65 років, маючи 20 років стажу, то за умови, що середня зарплата для розрахунку пенсії становить 15 тис. грн, можна визначити приблизний розмір пенсії.

Якщо зарплатня була на рівні середньої, то пенсія дорівнюватиме близько 3 тис. грн: 15 тис. грн × 1 (середня зарплата) × 0,20 (коефіцієнт стажу).

Якщо зарплата була вищою за середню, наприклад у 1,5 раза, то пенсія дорівнюватиме близько 4,5 тис. грн (15 тис. грн × 1,5 × 0,20).

Якщо зарплата не перевищувала середній розмір, а приблизно становила 0,7 від середнього рівня, то сума пенсія дорівнюватиме близько 2,1 тис. грн (15 тис. грн × 0,7 × 0,20).

