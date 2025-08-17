Пенсії в Україні — як порахувати майбутні суми виплат онлайн

Пенсійний калькулятор — як правильно порахувати майбутні суми
Українці можуть самостійно обчислити розмір майбутньої пенсії. Такий сервіс доступний кожному на вебпорталі Пенсійного фонду України (ПФУ), хто працює офіційно та регулярно сплачує страхові внески.
Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь ПФУ.
Які періоди входять до стажу для майбутньої пенсії
За інформацією Пенсійного фонду, до страхового стажу з 1 січня 2004 року (коли розпочався процес запровадження електронного обліку пенсійних та страхових даних, що відображається у персоніфікованому обліку) зараховують лише ті періоди, упродовж яких сплачувалися страхові внески.
Саме інформацію про набутий стаж кожен громадянин може перевірити на порталі е-послуг ПФУ чи в своєму мобільному застосунку "Пенсійний фонд" у дистанційному режимі.
Проте інформацію, що міститься в документах, наприклад, про навчання, про військову службу у трудовій книжці до 2004 року, необхідно буде вносити самостійно.
Як дізнатися приблизний розмір пенсії онлайн
На вебпорталі працює сервіс під назвою "Пенсійний калькулятор", завдяки якому будь-яка особа може сама прорахувати і страховий, і загальний стаж. Вся інформація, яка міститься у базі даних застрахованих осіб, доступна автоматично.
Щоб скористатись послугою "Пенсійний калькулятор", потрібно:
- в особистому кабінеті застрахованої особи на сайті ПФУ (для входу треба кваліфікований е-підпис, Дія.Підпис або ID.GOV.UA) обрати в меню ліворуч пункт "Пенсійний калькулятор";
- натиснути "Алгоритм розрахунку пенсії": за введеною інформацією або з урахуванням стажу, що буде отриманий до пенсійного віку;
- актуалізувати власні дані про трудову діяльність, натиснувши пункт "Додати період" та ввівши періоди роботи, дані про які відсутні в ПФУ, можна внести суми щомісячного доходу;
- зробити розрахунок пенсії завдяки пункту "Зберегти та розрахувати";
- після чого надійде протокол розрахунку та відомості про розмір майбутньої пенсії на основі набутого стажу на дату розрахунку.
"Пенсійний калькулятор" призначений для визначення розміру пенсії за віком з урахуванням стажу та зарплати згідно закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Він не підходить для розрахунку:
- пенсії з інвалідності;
- у зв’язку з втратою годувальника;
- працюючого пенсіонера;
- у разі переходу з одного виду пенсії на інший.
