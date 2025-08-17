Пенсії в Україні — як порахувати майбутні суми виплат онлайн

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Українці можуть самостійно обчислити розмір майбутньої пенсії. Такий сервіс доступний кожному на вебпорталі Пенсійного фонду України (ПФУ), хто працює офіційно та регулярно сплачує страхові внески.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Які періоди входять до стажу для майбутньої пенсії

За інформацією Пенсійного фонду, до страхового стажу з 1 січня 2004 року (коли розпочався процес запровадження електронного обліку пенсійних та страхових даних, що відображається у персоніфікованому обліку) зараховують лише ті періоди, упродовж яких сплачувалися страхові внески.

Саме інформацію про набутий стаж кожен громадянин може перевірити на порталі е-послуг ПФУ чи в своєму мобільному застосунку "Пенсійний фонд" у дистанційному режимі.

Проте інформацію, що міститься в документах, наприклад, про навчання, про військову службу у трудовій книжці до 2004 року, необхідно буде вносити самостійно.

Як дізнатися приблизний розмір пенсії онлайн

На вебпорталі працює сервіс під назвою "Пенсійний калькулятор", завдяки якому будь-яка особа може сама прорахувати і страховий, і загальний стаж. Вся інформація, яка міститься у базі даних застрахованих осіб, доступна автоматично.

Щоб скористатись послугою "Пенсійний калькулятор", потрібно:

в особистому кабінеті застрахованої особи на сайті ПФУ (для входу треба кваліфікований е-підпис, Дія.Підпис або ID.GOV.UA) обрати в меню ліворуч пункт "Пенсійний калькулятор";

натиснути "Алгоритм розрахунку пенсії": за введеною інформацією або з урахуванням стажу, що буде отриманий до пенсійного віку;

актуалізувати власні дані про трудову діяльність, натиснувши пункт "Додати період" та ввівши періоди роботи, дані про які відсутні в ПФУ, можна внести суми щомісячного доходу;

зробити розрахунок пенсії завдяки пункту "Зберегти та розрахувати";

після чого надійде протокол розрахунку та відомості про розмір майбутньої пенсії на основі набутого стажу на дату розрахунку.

"Пенсійний калькулятор" призначений для визначення розміру пенсії за віком з урахуванням стажу та зарплати згідно закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Він не підходить для розрахунку:

пенсії з інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника;

працюючого пенсіонера;

у разі переходу з одного виду пенсії на інший.

Раніше ми писали, кому передбачене призначення пенсії на основі стажу у потрійному розмірі. Претендувати на таке обчислення можуть дві категорії громадян.

Також повідомляли, що працівникам низки професій рахують стаж у подвійному розмірі. Це дає змогу громадянам виходити на пенсію раніше за інших.