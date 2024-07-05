Пенсии при минимальной зарплате — какие выплаты получат украинцы в будущем

Пенсии в Украине — какие будут суммы у тех, кому платят "минималку"
В Украине те граждане, которые сейчас получают минимальную зарплату в 8 тыс. грн, могут рассчитывать на будущую пенсию на довольно низком уровне. Эксперты рассказали, как на фоне повышения "минималки" изменится размер выплат на заслуженном отдыхе.
Об этом сообщает издание Оboz.ua.
Пенсии при выплате минимальной зарплаты
Как отмечают эксперты, по украинскому законодательству, пенсия зависит от уровня заработной платы и страхового стажа. Для каждого она исчисляется индивидуально.
"Минималка" в начале 2024 года повысилась до 7,1 тыс. гривен, при таких условиях и достаточного стажа (35 лет) можно было рассчитывать на пенсию, размер которой равен 2,36 тыс. гривен. В апреле минимальную заработную плату повысили еще раз до 8 тыс. гривен. Учитывая это, пенсии украинцев возрастут до 2457 грн.
В то же время, на 2025-2027 годы правительство предлагает отказаться от официального повышения минимальной заработной платы по рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ). В Кабинете министров ожидают, что уровень гарантии будет достаточным, учитывая значительное повышение в 2024 году.
Какие пенсии у украинцев при условии 10-15 тыс. грн зарплаты
По словам специалистов, по действующим правилам, граждане могут рассчитывать на выплату в размере около 30% от привычной заработной платы. Однако иногда может быть меньше. В частности, с зарплатой 15 тыс. гривен украинцы могут рассчитывать на пенсию в 4,23 тыс. гривен. Доля меньше, чем 30% (при условии, что стаж — 35 лет).
В частности, с аналогичным стажем и зарплатой в 10 тыс. грн пенсия будет равна 3,31 тыс. гривен. Это превышает 30%.
С зарплатой вдвое выше средней (33 тыс. гривен по оценкам Пенсионного фонда) можно рассчитывать на пенсию в 9,49 тыс. гривен.
В то же время, по нормативам Международной организации труда пенсионная выплата считается достаточной, если размер составляет 40% привычного дохода.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось более 70 лет.
Также мы писали, что правительство планирует в ближайшие годы регулярно осуществлять осовременивание пенсионных выплат. В частности, в планах — проведение индексаций пенсий до 2028 года.
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