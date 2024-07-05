Пенсии при минимальной зарплате — какие выплаты получат украинцы в будущем

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине те граждане, которые сейчас получают минимальную зарплату в 8 тыс. грн, могут рассчитывать на будущую пенсию на довольно низком уровне. Эксперты рассказали, как на фоне повышения "минималки" изменится размер выплат на заслуженном отдыхе.

Об этом сообщает издание Оboz.ua.

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Пенсии при выплате минимальной зарплаты

Как отмечают эксперты, по украинскому законодательству, пенсия зависит от уровня заработной платы и страхового стажа. Для каждого она исчисляется индивидуально.

"Минималка" в начале 2024 года повысилась до 7,1 тыс. гривен, при таких условиях и достаточного стажа (35 лет) можно было рассчитывать на пенсию, размер которой равен 2,36 тыс. гривен. В апреле минимальную заработную плату повысили еще раз до 8 тыс. гривен. Учитывая это, пенсии украинцев возрастут до 2457 грн.

В то же время, на 2025-2027 годы правительство предлагает отказаться от официального повышения минимальной заработной платы по рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ). В Кабинете министров ожидают, что уровень гарантии будет достаточным, учитывая значительное повышение в 2024 году.

Какие пенсии у украинцев при условии 10-15 тыс. грн зарплаты

По словам специалистов, по действующим правилам, граждане могут рассчитывать на выплату в размере около 30% от привычной заработной платы. Однако иногда может быть меньше. В частности, с зарплатой 15 тыс. гривен украинцы могут рассчитывать на пенсию в 4,23 тыс. гривен. Доля меньше, чем 30% (при условии, что стаж — 35 лет).

В частности, с аналогичным стажем и зарплатой в 10 тыс. грн пенсия будет равна 3,31 тыс. гривен. Это превышает 30%.

С зарплатой вдвое выше средней (33 тыс. гривен по оценкам Пенсионного фонда) можно рассчитывать на пенсию в 9,49 тыс. гривен.

В то же время, по нормативам Международной организации труда пенсионная выплата считается достаточной, если размер составляет 40% привычного дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось более 70 лет.

Также мы писали, что правительство планирует в ближайшие годы регулярно осуществлять осовременивание пенсионных выплат. В частности, в планах — проведение индексаций пенсий до 2028 года.