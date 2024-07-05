Пенсії за мінімальної зарплати — які виплати отримають українці у майбутньому

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ті громадяни, які зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тис. грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію на доволі низькому рівні. Експерти розповіли, як на тлі підвищення "мінімалки" зміниться розмір виплат на заслуженому відпочинку.

Про це повідомляє видання Оboz.ua.

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Пенсії за умови виплати мінімальної зарплати

Як зазначають експерти, за українським законодавством, пенсія залежить від рівня заробітної плати та страхового стажу. Для кожного вона рахується індивідуально.

"Мінімалка" на початку 2024 року підвищилась до 7,1 тис. гривень, за таких умов і достатнього стажу (35 років) можна було розраховувати на пенсію, розмір якої дорівнює 2,36 тис. гривень. У квітні мінімальну заробітну плату підвищили ще раз, до 8 тис. гривень. З огляду на це, пенсії українців зростуть до 2457 грн.

Водночас, на 2025-2027 роки уряд пропонує відмовитися від офіційного підвищення мінімальної заробітної плати за рекомендаціями Міжнародного валютного фонду (МВФ). У Кабінеті міністрів очікують, що рівень гарантії буде достатній, враховуючи значне підвищення у 2024 році.

Які пенсії в українців за умови 10-15 тис. грн зарплати

За словами фахівців, за чинними правилами, громадяни можуть розраховувати на виплату в розмірі близько 30% від звичної заробітної плати. Проте іноді може бути й менше. Зокрема, із зарплатнею у 15 тис. гривень українці можуть розраховувати на пенсію у 4,23 тис. гривень. Частка є меншою, ніж 30% (за умови, що стаж — 35 років).

Зокрема, з аналогічним стажем та зарплатнею в 10 тис. грн пенсія дорівнюватиме 3,31 тис. гривень. Це перевищує 30%.

Із зарплатою вдвічі вищою за середню (33 тис. гривень за оцінками Пенсійного фонду) можна розраховувати на пенсію у 9,49 тис. гривень.

Водночас, за нормативами Міжнародної організації праці, пенсійна виплата вважається достатньою, якщо розмір становить 40% звичного доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більше 70 років.

Також ми писали, що уряд планує у найближчі роки регулярно здійснювати осучаснення пенсійних виплат. Зокрема, в планах — проведення індексацій пенсій до 2028 року.