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Індексація пенсій до 2028 року — відомо деталі планів уряду

2 липня 2024 13:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Індексація пенсій — відомо, чи буде підвищення виплат українцям до 2028 року
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український уряд планує у найближчі роки регулярно здійснювати осучаснення пенсійних виплат. Зокрема, в планах — проведення індексацій пенсій до 2028 року.

Про це йдеться у Бюджетній декларації, схваленої урядом.

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Плани щодо індексації пенсій у 2025-2027 роках

Кабінет міністрів визначив, що індексація повинна проводитися щороку з 1 березня навіть під час війни. Відповідне рішення діятиме упродовж 2025 —2027 років. Окрім індексації пенсійних виплат, уряд має намір:

  • упорядкувати систему пенсійних виплат, її реформувати;
  • виконати визначені судом рішення, зокрема, погашення боргу з виплати пенсій;
  • виплатити повністю всі пенсії особам з окупованих територій після звільнення населених пунктів.

Також уряд гарантує забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсій, що призначені законодавчими постановами.

Підвищення пенсій у 2024 році

1 березня 2024 року влада провела обіцяну індексацію пенсій на рівень інфляції, враховуючи зростання заробітних плат. У результаті перегляду пенсійних виплат середня сума зросла на 505 гривень або на 9,6%, до 5,74 тис. гривень.

Надалі в червні підвищили пенсії працюючим українцям. До кінця року планового підвищення більше не буде, однак громадяни все ж можуть отримати дещо більші пенсії. Йдеться про тих, кому більш ніж 70 років. Законодавством передбачені надбавки за віком:

  • особам від 70 до 75 років призначають надбавку у 300 грн;
  • від 75 до 80 років — 456 грн;
  • від 80 років — 570 грн.

Таку доплату надають до пенсії автоматично. Її нараховують у місяць, коли у пенсіонера день народження. Проте, якщо пенсія вища за суму у 10,34 тис. грн, то таку надбавку не призначать.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у липні пенсіонери-ВПО можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.

Також повідомлялося, що максимальна пенсія в Україні є законодавчо обмеженою і встановлюється з урахуванням прожиткового мінімуму, який щорічно визначається з першого січня. Проте такі пенсії доступні не всім українцям.

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