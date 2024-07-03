Пенсії в Україні — хто на заслуженому відпочинку отримує понад 200 тис. грн

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні незначна частина громадян отримує на заслуженому відпочинку гідні виплати — від 100 тис. до 240 тис. гривень щомісяця. Йдеться про колишніх суддів господарських судів та Верховного суду України.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Кому виплачують понад 200 тис. грн пенсії

Так, понад 200 тисяч гривень пенсії (щомісячного грошового утримання судді у відставці) можуть отримувати судді Верховного Суду. Високі пенсії колишніх суддів пов'язані з тим, що їхні колеги, які продовжують працювати, отримують заробітну плату значно вищу, ніж судді нижчих інстанцій.

Як пише видання, на початку минулого року Вища рада правосуддя підтримала рішення про відставку судді Верховного Суду в Касаційному госпсуді Людмили Стратієнко. Згідно з її декларацією-2023:

зарплата становила 2,675 млн гривень — тобто у середньому 222,95 тис. гривень щомісяця;

пенсія 2,599 млн гривень — у середньому 216,63 тис. гривень щомісяця.

Ще один приклад — колишній голова Верховного Суду Ярослав Романюк торік вніс таку інформацію у декларацію: пенсія в розмірі 2,937 млн гривень. Тобто чоловік має щомісяця по близько 244,75 тис. гривень.

Хто на пенсії отримує 100 тис. грн

Дещо менші пенсії у суддів спеціалізованих судів. Як приклад, видання наводить дані голови Господарського суду Тернопільської області Сергія Стопника, який пішов у відставку у березні 2023 року. За декларацією, за 9,5 місяців він отримував пенсію по 100,35 тис. гривень.

Зокрема, у колишнього голови Вищої Ради правосуддя Андрія Овсієнка пенсія становила 81 тис. гривень на місяць. Він вийшов на пенсію в 41 рік і вже в 46 років отримує високі виплати. Проте це менше за середню пенсію судді. Причина в тому, що він не встиг заробити достатнього суддівського стажу для права на вищу пенсію.

Як відомо, у липні розмір максимальної пенсії українців становить 23,61 тис. гривень. Проте такі виплати може одержувати тільки незначна частина громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році низка категорій громадян мають право на доплати до пенсійних виплат. Частину з них нараховують автоматично, а для деяких необхідно спеціально звертатися до органів Пенсійного фонду з пакетом документів.

Також ми писали, що у липні деякі пенсіонери не отримають свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.