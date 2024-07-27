Пенсии в 2025 году — что хочет предложить власть украинцам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году пенсии украинских граждан значительно повысились, однако в следующем году вопрос пересмотра выплат остается открытым. Правительство предлагает "заморозить" соцвыплаты, а в парламенте советуют не идти на такой шаг.

О судьбе такой статьи расходов говорится в Бюджетной декларации на 2025-2027 год.

Читайте также:

Угрозы от "заморозки" соцвыплат

Так, в Верховной Раде заявляют о необходимости повышения минимальной пенсионной выплаты гражданам в 2025 году.

По словам главы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Даниила Гетманцева, необходимо, чтобы в следующем году размер минимальной пенсии повысился хотя бы на 229 гривен, до 2,59 тыс. гривен. Также, по его оценкам, в 2026 выплату необходимо поднять до 2,84 тыс. гривен, а в 2027-м — до 3,07 тыс. гривен.

Гетманцев объяснил: если оставить соцстандарты без пересмотра, учитывая прогноз инфляции, сумма выплат потеряет в следующие три года больше четверти.

Из-за роста инфляции снизится покупательная способность населения и ухудшится жизненный уровень прежде всего уязвимых слоев.

Что будет с пенсиями в 2025 году

Как известно, правительство в последующие годы предлагает оставить размер прожиточного минимума на нынешнем уровне. Размер минимальной пенсии, по сути, и является размером прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Так, в Бюджетной декларации на 2025-2027 год "заморожен" размер минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума до 2028 года. Причиной называют тот факт, что все соцвыплаты и зарплаты бюджетной сферы покрываются международными средствами.

Социальные стандарты на 2025-2027 годы останутся на уровне 2024 года:

прожиточный минимум (ПМ) — 2,92 тыс. грн;

минимальная заработная плата (МЗП) — 8 тыс. грн.

"Поскольку фискальное пространство будет оставаться ограниченным, Правительство фиксирует прожиточный минимум и минимальную зарплату, чтобы сократить социальные расходы бюджета, которые финансируются на средства международной помощи", — говорится в документе.

Бюджетная декларация является документом среднесрочного (трехлетнего) бюджетного планирования, поэтому реализуются ли соответствующие планы на практике — станет известно в конце этого года, когда состоится рассмотрение и принятие Государственного бюджета на 2025 год.

Что еще стоит знать

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за июль 2024 года. На пенсии направили 62,4 млрд гривен.

Также мы сообщали, что в августе 2024 года масштабного перерасчета пенсионных выплат не ожидается. В то же время у ряда граждан пенсии вырастут благодаря начислению доплат и надбавок.