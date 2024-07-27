Пенсії у 2025 році — що хоче запропонувати влада українцям

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році пенсії українських громадян значно підвищились, проте наступного року питання перегляду виплат залишається відкритим. Уряд пропонує "заморозити" соцвиплати, а у парламенті радять не йти на такий крок.

Про долю такої статті витрат йдеться у Бюджетній декларації на 2025 — 2027 рік.

Читайте також:

Загрози від "замороження" соцвиплат

Так, у Верховній Раді заявляють про доцільність підвищення мінімальної пенсійної виплати громадянам у 2025 році.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данила Гетманцева, необхідно, щоб наступного року розмір мінімальної пенсії підвищився бодай на 229 гривень, до 2,59 тис. гривень. Також, за його оцінками, у 2026-му виплату необхідно підняти до 2,84 тис. гривень, а у 2027-му — до 3,07 тис. гривень.

Гетманцев пояснив: якщо залишити соцстандарти без перегляду, зважаючи на прогноз інфляції, сума виплат втратить у наступні три роки понад чверть.

Через зростання інфляції знизиться купівельна спроможність населення та погіршиться життєвий рівень передусім вразливих верств.

Що буде з пенсіями у 2025 році

Як відомо, уряд у наступні роки пропонує залишити розмір прожиткового мінімуму на нинішньому рівні. Розмір мінімальної пенсії, по суті, і є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Так, у Бюджетній декларації на 2025 — 2027 рік "заморожено" розмір мінімальної зарплатні, пенсії та прожиткового мінімуму до 2028 року. Причиною називають факт того, що всі соцвиплати та зарплати бюджетної сфери покриваються міжнародними коштами.

Соціальні стандарти на 2025-2027 роки залишаться на рівні 2024 року:

прожитковий мінімум (ПМ) — 2,92 тис. грн;

мінімальна заробітна плата (МЗП) — 8 тис. грн.

"Оскільки фіскальний простір залишатиметься обмеженим, Уряд фіксує прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, щоб скоротити соціальні видатки бюджету, що наразі фінансуються коштом міжнародної допомоги", — йдеться в документі.

Бюджетна декларація є документом середньострокового (трирічного) бюджетного планування, тому чи реалізуються відповідні плани на практиці — стане відомо під кінець цього року, коли відбудеться розгляд та ухвалення Державного бюджету на 2025 рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування пенсійних виплат за липень 2024 року. На пенсії направили 62,4 млрд гривень.

Також ми повідомляли, що у серпні 2024 року масштабного перерахунку пенсійних виплат не очікується. Водночас, у низки громадян пенсії зростуть завдяки нарахуванню доплат та надбавок.