Виплати пенсій за липень — скільки коштів було спрямовано

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування пенсійних виплат за липень 2024 року. На пенсії направили 62,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій. Так, у червні на виплати було направлено 62,3 млрд гривень, що більше за травневі 60,9 млрд і квітневі 60,5 млрд гривень.

Як змінились пенсії з початку року

З початку року середній розмір пенсії зріс на 431,37 гривень, або на 8,0%, до 5 816,62 гривень на 1 липня. Кількість пенсіонерів за півроку зменшилася на 252 815 осіб і склала 10 263 722.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень, тоді як 1 281 468 осіб, або 12,5% від загальної кількості пенсіонерів, отримують понад 10 тисяч гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року масштабного перерахунку пенсійних виплат не очікується. Водночас, у низки громадян пенсії зростуть завдяки нарахуванню доплат та надбавок.

Ми також повідомляли, що за інформацією Пенсійного фонду, існує кілька причин скорочення чи позбавлення виплат пенсіонерів. Відомо, за які порушення громадяни не отримають пенсії у серпні 2024 року.