Пенсии назначат вовремя — как не потерять стаж, когда нет зарплаты

Люди солидного возраста делают подсчеты. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как гражданам не терять страховой стаж при отсутствии поступления заработной платы. Речь идет, в частности, о ситуации, когда лицо находится в отпуске без сохранения зарплаты.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

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Как не терять страховой стаж

Специалисты Пенсионного фонда отметили, что граждане не будут терять страховой стаж при отсутствии поступления заработной платы, если самостоятельно уплатят за этот период добровольный пенсионный взнос. К страховому стажу отнесут месяцы, за которые работодателем или самим лицом были уплачены страховые взносы.

"Если работодатель не платил за вас страховые взносы за несколько месяцев, то этот период в страховой стаж отнесен не будет", — говорится в сообщении.

Оплачивать добровольные пенсионные взносы через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно по упрощенному механизму. В этом случае сумма уплаченных страховых взносов будет учтена за месяц, в котором средства поступят на счет Фонда.

Особенности самостоятельной уплаты страховых взносов

Так, в случае уплаты добровольного взноса по собственной инициативе за месяцы, когда отсутствует официальный заработок, гражданин законно получит страховой стаж.

В 2024 году для зачисления страхового стажа за один полный месяц размер добровольного взноса должен составлять не менее минимального страхового взноса, что составляет 22% размера минимальной зарплаты в стране. Поскольку с 1 апреля текущего года "минималка" повысилась до 8 тыс. гривен, то увеличился и страховой взнос. Теперь речь идет о сумме 1,76 тыс. гривен (22% от 8 тыс. гривен).

При этом можно продолжать платить добровольный взнос даже тогда, когда человек получает зарплату. За счет уплаты добровольного взноса увеличится заработок для будущей пенсионной выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году размер максимальной пенсии в стране превышает 23 тыс. грн. Эксперты подсчитали, какую нужно получать заработную плату, чтобы получать такие выплаты на старости лет.

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