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Пенсии в Украине — как не потерять стаж при временном отсутствии зарплаты

17 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии назначат вовремя — как не потерять стаж, когда нет зарплаты
Люди солидного возраста делают подсчеты. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как гражданам не терять страховой стаж при отсутствии поступления заработной платы. Речь идет, в частности, о ситуации, когда лицо находится в отпуске без сохранения зарплаты.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

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Как не терять страховой стаж

Специалисты Пенсионного фонда отметили, что граждане не будут терять страховой стаж при отсутствии поступления заработной платы, если самостоятельно уплатят за этот период добровольный пенсионный взнос. К страховому стажу отнесут месяцы, за которые работодателем или самим лицом были уплачены страховые взносы.

"Если работодатель не платил за вас страховые взносы за несколько месяцев, то этот период в страховой стаж отнесен не будет", — говорится в сообщении.

Оплачивать добровольные пенсионные взносы через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно по упрощенному механизму. В этом случае сумма уплаченных страховых взносов будет учтена за месяц, в котором средства поступят на счет Фонда.

Особенности самостоятельной уплаты страховых взносов

Так, в случае уплаты добровольного взноса по собственной инициативе за месяцы, когда отсутствует официальный заработок, гражданин законно получит страховой стаж.

В 2024 году для зачисления страхового стажа за один полный месяц размер добровольного взноса должен составлять не менее минимального страхового взноса, что составляет 22% размера минимальной зарплаты в стране. Поскольку с 1 апреля текущего года "минималка" повысилась до 8 тыс. гривен, то увеличился и страховой взнос. Теперь речь идет о сумме 1,76 тыс. гривен (22% от 8 тыс. гривен).

При этом можно продолжать платить добровольный взнос даже тогда, когда человек получает зарплату. За счет уплаты добровольного взноса увеличится заработок для будущей пенсионной выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году размер максимальной пенсии в стране превышает 23 тыс. грн. Эксперты подсчитали, какую нужно получать заработную плату, чтобы получать такие выплаты на старости лет.

Также мы писали, что украинские неработающие пенсионеры имеют право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известно, какие нужно собрать документы для оформления жилищной субсидии.

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