Пенсії в Україні — яка має бути зарплата для майбутньої пенсії у 23 тис. гривень

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні 2024 році розмір максимальної пенсії в країні перевищує 23 тис. грн. Експерти підрахували, яку треба отримувати заробітну плату, щоб отримувати такі виплати на старості років.

Про це повідомляє Oboz.ua.

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Як підрахувати розмір пенсії за стажем

Станом на початок серпня цього року в країні із 10,51 мільйона пенсіонерів 62,6% отримують у середньому менш ніж 5 тис. гривень пенсії. Найменша кількість людей отримує максимальні виплати — до 23 тис. гривень.

За правилами, фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розраховують розмір пенсійних виплат на основі статистичної інформації на момент, коли громадянин виходить на заслужений відпочинок.

Є спеціальна формула, за якою рахують розмір виплати:

пенсія = середня заробітна плата за три попередні роки × співвідношення персональної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%

Спеціалісти звертають увагу, що в розрахунку пенсії необхідно використовувати інформацію щодо заробітної плати за три попередні роки, що довідково оприлюднює ПФУ. Зазвичай, розмір зарплати від фонду відрізняється від даних Державної служби статистики. У 2024 році середня зарплатня за трирічний період дорівнює 13,547 тис. гривень.

Судячи з формули, громадяни можуть розраховувати тільки на 1% розрахункового доходу за кожен рік страхового стажу.

Розмір максимальної пенсії закріплено на законодавчому рівні. Вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Цьогоріч його підвищили, до 2,361 тис. гривень. Тобто "стеля", вище якої не можуть отримувати українці становить 23,61 тис. гривень. Такі виплати надають залежно від різного страхового стажу та заробітної плати:

за наявності стажу у 35 років необхідно, щоб середня щомісячна заробітна плата становила мінімум 67,45 тис. гривень;

25 років — 94,44 тис. гривень;

15 років, що є мінімальним страховим стажем для виходу на пенсію — 157,4 тис. гривень;

Проте на деякі категорії громадян такі правила не поширюються. Йдеться про суддів, які отримують на старості років не пенсію, а щомісячне довічне грошове утримання. У них пенсія може досягати і 200 тис. гривень.

Вони отримують виплати за особливим законом "Про судоустрій і статус суддів". Мінімальний розмір виплати суддів не може бути меншим за 50% їхньої заробітної плати, а максимальний обмежено 90% зарплати. Проте є вимога — стаж роботи на посаді судді не менш ніж 40 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном, змінили правила нарахування виплат. Зміни стосуються вимоги проходження ідентифікації для пролонгування права на отримання пенсій.

Також ми писали, що українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат у разі відмови від призначення пенсії у 60 років. Якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше, то пенсійна виплата може зрости доволі суттєво.