Субсидії для пенсіонерів — як і хто може отримати допомогу на оплату послуг ЖКГ

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські непрацюючі пенсіонери мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Відомо, які необхідно зібрати документи для оформлення житлової субсидії.

Про це розповіли юристи у Telegram-каналі "Ти ж юрист".

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Нюанси оформлення субсидій для пенсіонерів

За словами юристів, якщо пенсіонер не працює, зареєстрований та проживає в оселі один, то необхідно подати документи за встановленими формами:

заяву на оформлення житлової субсидії;

декларацію про доходи.

У випадку, якщо разом із пенсіонером у житловому приміщенні зареєстровано інших осіб, які фактично не проживають за адресою реєстрації, то потрібен інший пакет документів.

За таких умов до заяви та декларації додатково необхідно подати документи, де підтверджується непроживання у житловому приміщенні інших громадян. Можна подати на вибір:

довідку про навчання/працевлаштування громадянина в іншому населеному пункті;

довідку з ЖЕКу, ОСББ/ЖБК про непроживання такого громадянина за адресою домогосподарства;

довідку про сплату спожитих комунальних послуг за іншою адресою чи акт обстеження матеріально-побутових умов за фактичною адресою проживання.

Які суми субсидій та як подати заяву

Громадяни можуть подавати заяви до початку опалювального сезону. Для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду дистанційно чи особисто:

через найближче відділення;

портал Пенсійного фонду;

через сервіс "Дія";

надіслати звичайною поштою;

Центр надання адмінпослуг.

За словами експертів, зокрема взимку, можна розраховувати на солідну допомогу від держави. У платіжці в опалювальний сезон 60% суми до сплати припадає на опалення. Наприклад, для трикімнатної квартири сума допомоги може становити 3 тис. — 3,5 тис. грн.

"Якщо бабуся одна проживає, у неї мінімальна пенсія, це дуже гарна субсидія, — більш як 2 000 грн щомісяця отримувати", — додали фахівці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.

Раніше у ПФУ розповіли, чи не позбавлять права на житлові субсидії через отримання деякої допомоги, адже під час її обчислення враховують середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Йдеться про нарахування одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення, яку надають громадянам на роботі.