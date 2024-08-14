Надбавки до пенсії у вересні — кому будуть платити більше

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсіонери можуть розраховувати на різні надбавки після досягнення певного віку. Такі доплати до пенсії автоматично нараховуються, коли громадянин досягає визначеного вікового рубежу.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Хто може розраховувати на надбавку до пенсії

Пенсіонерам віком від 70 років доступна спеціальна вікова надбавка, якщо їхні пенсійні виплати не перевищують 10 340,35 гривень. Для отримання цієї доплати не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, оскільки вона нараховується автоматично в місяці досягнення відповідного віку. Так, українці можуть отримати такі доплати:

300 гривень у віці від 70 до 74 років;

у віці від 70 до 74 років; 456 гривень у віці від 75 до 79 років;

у віці від 75 до 79 років; 570 гривень у віці від 80 років.

На скільки зросте доплата у вересні

Так, розмір надбавки зростає в місяць, коли особа досягає нової межі віку. Тому у вересні ті громадяни, які досягли 75 чи 80 років, отримають підвищення:

456 гривень замість 300 для тих, кому виповнилося 75 років;

замість 300 для тих, кому виповнилося 75 років; 570 гривень замість 456 для тих, хто досягне 80 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат у разі відмови від призначення пенсії у 60 років. Якщо вийти на заслужений відпочинок пізніше, то пенсійна виплата може зрости доволі суттєво.

Ми також писали, що в Україні більшість пенсіонерів отримують пенсію менше трьох тисяч гривень. Однак деякі українці можуть отримувати пенсійні виплати у понад 5 тисяч гривень за певних умов.