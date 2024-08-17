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Пенсії в Україні — як не втратити стаж за тимчасової відсутності зарплати

17 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії призначать вчасно — як не втратити стаж, коли нема за зарплати
Люди поважного віку роблять підрахунки. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як громадянам не втрачати страховий стаж за відсутності надходження заробітної плати. Йдеться, зокрема, про ситуацію, коли особа перебуває у відпустці без збереження зарплати.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПФУ.

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Як не втрачати страховий стаж

Фахівці Пенсійного фонду зазначили, що громадяни не втрачатимуть страховий стаж за відсутності надходження заробітної плати, якщо самостійно сплатять за цей період добровільний пенсійний внесок. До страхового стажу зарахують місяці, за які роботодавцем або самою особою було сплачено страхові внески.

"Якщо роботодавець не сплачував за вас страхові внески за кілька місяців, то цей період до страхового стажу зараховано не буде", — йдеться у повідомленні.

Сплачувати добровільні пенсійні внески через портал електронних послуг Пенсійного фонду України можна за спрощеним механізмом. У такому разі сума сплачених страхових внесків буде врахована за місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Фонду.

Особливості самостійної сплати страхових внесків

Так, у разі сплати добровільного внеску з власної ініціативи за місяці, коли немає офіційного заробітку, громадянин законно отримає страховий стаж.

У 2024 році для зарахування страхового стажу за один повний місяць розмір добровільного внеску повинен становити не менше мінімального страхового внеску, що дорівнює 22% розміру мінімальної зарплати в країні. Оскільки з 1 квітня поточного року "мінімалка" підвищилась до 8 тис. гривень, то збільшився і страховий внесок. Тепер йдеться про суму у 1,76 тис. гривень (22% від 8 тис. гривень).

При цьому можна продовжувати сплачувати добровільний внесок навіть тоді, коли людина отримує зарплату. За рахунок сплати добровільного внеску збільшиться заробіток для майбутньої пенсійної виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні 2024 році розмір максимальної пенсії в країні перевищує 23 тис. грн. Експерти підрахували, яку треба отримувати заробітну плату, щоб отримувати такі виплати на старості років.

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