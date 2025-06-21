ПриватБанк предупредил, когда грозят проблемы с начислением пенсий и как избежать

Пенсии в ПриватБанке — почему возможны задержки в начислении
Граждане, которые захотят получать пенсии через государственный "ПриватБанк", должны знать определенные правила для своевременного начисления первых выплат на банковские карты. Там уточнили, что в некоторых случаях возможны задержки, однако поступление выплат можно ускорить самостоятельно.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.
Правила оформления пенсионных карт в ПриватБанке
По данным финучреждения, в ПриватБанке оформление пенсионных карт возможно за одно посещение банка.
Специалисты оказывают помощь в подготовке заявки с документами для передачи в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой начисления выплат на банковские карты. Также есть возможность перехода из других банков в ПриватБанк.
Однако иногда клиенты, которые оформили банковские карты, могут столкнуться с проблемой несвоевременного начисления первых пенсионных выплат.
Такое возможно исключительно из-за того, что Пенсионный фонд мог не получить необходимые документы для зачисления средств. Однако пенсионеры могут ускорить соответствующий процесс. Можно после оформления пенсионной карты в банке самостоятельно передать реквизиты в ПФУ.
Как самому передать реквизиты для начисления пенсии
Граждане могут получить соответствующую справку с реквизитами банковского счета для начисления пенсионных выплат на портале или в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо сделать следующие шаги:
- в "Приват24" зайти в меню "Сервисы";
- выбрать пункт "Услуги";
- перейти в раздел "Справки";
- выбрать "Стандартные справки";
- нажать на отметку "Реквизиты";
- выбрать банковскую карту;
- нажать "Сформировать справку".
Подать заявление о банковских реквизитах можно лично в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.
Также есть возможность это сделать онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:
- зайти в раздел "Пенсионерам";
- нажать пункт "Заявление на внесение изменений в электронное пенсионное дело".
Напомним, ПриватБанк введет плату за одну из своих услуг с 2026 года. Средства начнут взимать за сервис по международной доставке карт для перевыпуска.
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