ПриватБанк предупредил, когда грозят проблемы с начислением пенсий и как избежать

Карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане, которые захотят получать пенсии через государственный "ПриватБанк", должны знать определенные правила для своевременного начисления первых выплат на банковские карты. Там уточнили, что в некоторых случаях возможны задержки, однако поступление выплат можно ускорить самостоятельно.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

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Правила оформления пенсионных карт в ПриватБанке

По данным финучреждения, в ПриватБанке оформление пенсионных карт возможно за одно посещение банка.

Специалисты оказывают помощь в подготовке заявки с документами для передачи в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой начисления выплат на банковские карты. Также есть возможность перехода из других банков в ПриватБанк.

Однако иногда клиенты, которые оформили банковские карты, могут столкнуться с проблемой несвоевременного начисления первых пенсионных выплат.

Такое возможно исключительно из-за того, что Пенсионный фонд мог не получить необходимые документы для зачисления средств. Однако пенсионеры могут ускорить соответствующий процесс. Можно после оформления пенсионной карты в банке самостоятельно передать реквизиты в ПФУ.

Как самому передать реквизиты для начисления пенсии

Граждане могут получить соответствующую справку с реквизитами банковского счета для начисления пенсионных выплат на портале или в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо сделать следующие шаги:

в "Приват24" зайти в меню "Сервисы";

выбрать пункт "Услуги";

перейти в раздел "Справки";

выбрать "Стандартные справки";

нажать на отметку "Реквизиты";

выбрать банковскую карту;

нажать "Сформировать справку".

Подать заявление о банковских реквизитах можно лично в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Также есть возможность это сделать онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:

зайти в раздел "Пенсионерам";

нажать пункт "Заявление на внесение изменений в электронное пенсионное дело".

Напомним, ПриватБанк введет плату за одну из своих услуг с 2026 года. Средства начнут взимать за сервис по международной доставке карт для перевыпуска.

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