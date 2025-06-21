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Главная Финансы Пенсии в ПриватБанке — почему возможны задержки в начислении

Пенсии в ПриватБанке — почему возможны задержки в начислении

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Дата публикации 21 июня 2025 07:01
ПриватБанк предупредил, когда грозят проблемы с начислением пенсий и как избежать
Карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Правила оформления пенсионных карт в ПриватБанке Как самому передать реквизиты для начисления пенсии

Граждане, которые захотят получать пенсии через государственный "ПриватБанк", должны знать определенные правила для своевременного начисления первых выплат на банковские карты. Там уточнили, что в некоторых случаях возможны задержки, однако поступление выплат можно ускорить самостоятельно.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

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Правила оформления пенсионных карт в ПриватБанке

По данным финучреждения, в ПриватБанке оформление пенсионных карт возможно за одно посещение банка.

Специалисты оказывают помощь в подготовке заявки с документами для передачи в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой начисления выплат на банковские карты. Также есть возможность перехода из других банков в ПриватБанк.

Однако иногда клиенты, которые оформили банковские карты, могут столкнуться с проблемой несвоевременного начисления первых пенсионных выплат.

Такое возможно исключительно из-за того, что Пенсионный фонд мог не получить необходимые документы для зачисления средств. Однако пенсионеры могут ускорить соответствующий процесс. Можно после оформления пенсионной карты в банке самостоятельно передать реквизиты в ПФУ.

Как самому передать реквизиты для начисления пенсии

Граждане могут получить соответствующую справку с реквизитами банковского счета для начисления пенсионных выплат на портале или в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • в "Приват24" зайти в меню "Сервисы";
  • выбрать пункт "Услуги";
  • перейти в раздел "Справки";
  • выбрать "Стандартные справки";
  • нажать на отметку "Реквизиты";
  • выбрать банковскую карту;
  • нажать "Сформировать справку".

Подать заявление о банковских реквизитах можно лично в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Также есть возможность это сделать онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для этого нужно:

  • зайти в раздел "Пенсионерам";
  • нажать пункт "Заявление на внесение изменений в электронное пенсионное дело".

Напомним, ПриватБанк введет плату за одну из своих услуг с 2026 года. Средства начнут взимать за сервис по международной доставке карт для перевыпуска.

Также сообщалось, как не потерять доступ к мобильному приложению из-за перехода на новый номер телефона. В ПриватБанке дали советы, как перепривязать новый номер.

ПриватБанк пенсии банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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