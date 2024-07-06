Пенсии украинцы могут получать в Польше — известны условия

Польские злотые в руках. Фото: Unsplush

Украинские граждане, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на тамошние пенсии. Известно, какие условия действуют в этой стране для граждан, желающих выйти на заслуженный отдых.

Об этом сообщается на сайте Управления социального страхования (ZUS).

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Правила выхода на пенсию в Польше

По законодательству Польши, для получения пенсии в будущем необходимо платить взносы в рамках социального страхования. При этом неважно, как долго производилась уплата соответствующих взносов, даже если один день. Также нужно достичь возраста:

60 лет — для женщин;

65 лет — для мужчин.

Если человек недолго работал и осуществлял короткий срок взноса, то и выплата будет незначительной, ведь эти взносы разделят на продолжительность жизни на пенсии.

"Для исчисления размера Вашей пенсии от Управления социального страхования (ZUS) будут прилагаться: валоризированные взносы на пенсионное страхование, хранящиеся на Вашем индивидуальном счете в ZUS, валоризированный начальный капитал (установленный за периоды страхования до 1 января 1999 года), валоризированные средства, хранящиеся на Вашем субсчете в Управлении социального страхования (ZUS)", — сообщается на портале.

Также для получения права на минимальные пенсии в Польше нужно соответствовать условиям страхового стажа. Так, необходимо иметь:

20 лет — стажа работы для женщин;

25 лет — для мужчин.

Если это требование не выполнить, то польскую пенсию по возрасту будут рассчитывать на основе взносов, уплачиваемых гражданином во время работы в этой стране, и если этих взносов немного, выплата будет, но очень низкая.

По состоянию на 2024 год размер минимальной пенсии в Польше составляет 1,59 тыс. злотых, что в пересчете — 13,6 тыс. гривен.

Как получить украинскую пенсию в Польше

В то же время, украинские беженцы, временно проживающие в Польше, могут получать пенсию от Украины.

Для получения законных выплат граждане должны обратиться за их назначением следующими способами:

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда (ПФУ);

через учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Что еще стоит знать

Напомним, те граждане, которые сейчас получают минимальную зарплату в 8 тыс. грн, могут рассчитывать на будущую пенсию на довольно низком уровне. Эксперты рассказали, как на фоне повышения "минималки" изменится размер выплат на заслуженном отдыхе.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось больше 70 лет.