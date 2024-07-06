Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсии в Польше — какие требования действуют для украинцев arrow

Пенсии в Польше — какие требования действуют для украинцев

6 июля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии украинцы могут получать в Польше — известны условия
Польские злотые в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские граждане, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на тамошние пенсии. Известно, какие условия действуют в этой стране для граждан, желающих выйти на заслуженный отдых.

Об этом сообщается на сайте Управления социального страхования (ZUS).

Читайте также:

Правила выхода на пенсию в Польше

По законодательству Польши, для получения пенсии в будущем необходимо платить взносы в рамках социального страхования. При этом неважно, как долго производилась уплата соответствующих взносов, даже если один день. Также нужно достичь возраста:

  • 60 лет — для женщин;
  • 65 лет — для мужчин.

Если человек недолго работал и осуществлял короткий срок взноса, то и выплата будет незначительной, ведь эти взносы разделят на продолжительность жизни на пенсии.

"Для исчисления размера Вашей пенсии от Управления социального страхования (ZUS) будут прилагаться: валоризированные взносы на пенсионное страхование, хранящиеся на Вашем индивидуальном счете в ZUS, валоризированный начальный капитал (установленный за периоды страхования до 1 января 1999 года), валоризированные средства, хранящиеся на Вашем субсчете в Управлении социального страхования (ZUS)", — сообщается на портале.

Также для получения права на минимальные пенсии в Польше нужно соответствовать условиям страхового стажа. Так, необходимо иметь:

  • 20 лет — стажа работы для женщин;
  • 25 лет — для мужчин.

Если это требование не выполнить, то польскую пенсию по возрасту будут рассчитывать на основе взносов, уплачиваемых гражданином во время работы в этой стране, и если этих взносов немного, выплата будет, но очень низкая.

По состоянию на 2024 год размер минимальной пенсии в Польше составляет 1,59 тыс. злотых, что в пересчете — 13,6 тыс. гривен.

Как получить украинскую пенсию в Польше

В то же время, украинские беженцы, временно проживающие в Польше, могут получать пенсию от Украины.

Для получения законных выплат граждане должны обратиться за их назначением следующими способами:

  • через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда (ПФУ);
  • через учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Что еще стоит знать

Напомним, те граждане, которые сейчас получают минимальную зарплату в 8 тыс. грн, могут рассчитывать на будущую пенсию на довольно низком уровне. Эксперты рассказали, как на фоне повышения "минималки" изменится размер выплат на заслуженном отдыхе.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось больше 70 лет.

Польша выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры беженцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны