Пенсії українці можуть отримувати у Польщі — відомо вимоги

Пенсії в Польщі — які вимоги діють для українців
Українські громадяни, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на тамтешні пенсії. Відомо, які умови діють в цій країні для громадян, які хочуть вийти на заслужений відпочинок.
Про це повідомляється на сайті Управління соціального страхування (ZUS).
Правила виходу на пенсію у Польщі
За законодавством Польщі, для отримання пенсії у майбутньому необхідно сплачувати внески в рамках соціального страхування. При цьому неважливо, як довго відбувалася сплата відповідних внесків, навіть якщо один день. Також потрібно досягти віку:
- 60 років — для жінок;
- 65 років — для чоловіків.
Якщо людина недовго працювала і робила короткий термін внески, то й виплата буде незначною, адже ті внески розділять на тривалість життя на пенсії.
"Для обчислення розміру Вашої пенсії від Управління соціального страхування (ZUS) додаватимуться: валоризовані внески на пенсійне страхування, які зберігаються на Вашому індивідуальному рахунку в ZUS, валоризований початковий капітал (встановлений за періоди страхування до 1 січня 1999 року), валоризовані кошти, що зберігаються на Вашому субрахунку в Управлінні соціального страхування (ZUS)", — повідомляється на порталі.
Також для отримання права на мінімальні пенсії в Польщі потрібно відповідати умовам зі страхового стажу. Так, необхідно мати:
- 20 років — стажу роботи для жінок;
- 25 років — для чоловіків.
Якщо цю вимогу не виконати, то польську пенсію за віком будуть розраховувати на основі внесків, які громадянин сплачував під час роботи в цій країні, і якщо цих внесків небагато, виплата буде, але дуже низька.
Станом на 2024 рік розмір мінімальної пенсії в Польщі становить 1,59 тис. злотих, що в перерахунку — 13,6 тис. гривень.
Як отримати українську пенсію в Польщі
Водночас, українські біженці, які тимчасово проживають у Польщі, можуть отримувати пенсію від України.
Для отримання законних виплат громадяни мають звернутися за їх призначенням у такі способи:
- через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);
- через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).
Що ще варто знати
Нагадаємо, ті громадяни, які зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тис. грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію на доволі низькому рівні. Експерти розповіли, як на тлі підвищення "мінімалки" зміниться розмір виплат на заслуженому відпочинку.
Також ми писали, що в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більше 70 років.
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