Пенсії українці можуть отримувати у Польщі — відомо вимоги

Польські злоті у руках. Фото: Unsplush

Українські громадяни, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на тамтешні пенсії. Відомо, які умови діють в цій країні для громадян, які хочуть вийти на заслужений відпочинок.

Про це повідомляється на сайті Управління соціального страхування (ZUS).

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Правила виходу на пенсію у Польщі

За законодавством Польщі, для отримання пенсії у майбутньому необхідно сплачувати внески в рамках соціального страхування. При цьому неважливо, як довго відбувалася сплата відповідних внесків, навіть якщо один день. Також потрібно досягти віку:

60 років — для жінок;

65 років — для чоловіків.

Якщо людина недовго працювала і робила короткий термін внески, то й виплата буде незначною, адже ті внески розділять на тривалість життя на пенсії.

"Для обчислення розміру Вашої пенсії від Управління соціального страхування (ZUS) додаватимуться: валоризовані внески на пенсійне страхування, які зберігаються на Вашому індивідуальному рахунку в ZUS, валоризований початковий капітал (встановлений за періоди страхування до 1 січня 1999 року), валоризовані кошти, що зберігаються на Вашому субрахунку в Управлінні соціального страхування (ZUS)", — повідомляється на порталі.

Також для отримання права на мінімальні пенсії в Польщі потрібно відповідати умовам зі страхового стажу. Так, необхідно мати:

20 років — стажу роботи для жінок;

25 років — для чоловіків.

Якщо цю вимогу не виконати, то польську пенсію за віком будуть розраховувати на основі внесків, які громадянин сплачував під час роботи в цій країні, і якщо цих внесків небагато, виплата буде, але дуже низька.

Станом на 2024 рік розмір мінімальної пенсії в Польщі становить 1,59 тис. злотих, що в перерахунку — 13,6 тис. гривень.

Як отримати українську пенсію в Польщі

Водночас, українські біженці, які тимчасово проживають у Польщі, можуть отримувати пенсію від України.

Для отримання законних виплат громадяни мають звернутися за їх призначенням у такі способи:

через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);

через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

Що ще варто знати

Нагадаємо, ті громадяни, які зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тис. грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію на доволі низькому рівні. Експерти розповіли, як на тлі підвищення "мінімалки" зміниться розмір виплат на заслуженому відпочинку.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більше 70 років.