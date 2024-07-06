Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії в Польщі — які вимоги діють для українців arrow

Пенсії в Польщі — які вимоги діють для українців

6 липня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії українці можуть отримувати у Польщі — відомо вимоги
Польські злоті у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські громадяни, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на тамтешні пенсії. Відомо, які умови діють в цій країні для громадян, які хочуть вийти на заслужений відпочинок.

Про це повідомляється на сайті Управління соціального страхування (ZUS).

Читайте також:

Правила виходу на пенсію у Польщі

За законодавством Польщі, для отримання пенсії у майбутньому необхідно сплачувати внески в рамках соціального страхування. При цьому неважливо, як довго відбувалася сплата відповідних внесків, навіть якщо один день. Також потрібно досягти віку:

  • 60 років — для жінок;
  • 65 років — для чоловіків.

Якщо людина недовго працювала і робила короткий термін внески, то й виплата буде незначною, адже ті внески розділять на тривалість життя на пенсії.

"Для обчислення розміру Вашої пенсії від Управління соціального страхування (ZUS) додаватимуться: валоризовані внески на пенсійне страхування, які зберігаються на Вашому індивідуальному рахунку в ZUS, валоризований початковий капітал (встановлений за періоди страхування до 1 січня 1999 року), валоризовані кошти, що зберігаються на Вашому субрахунку в Управлінні соціального страхування (ZUS)", — повідомляється на порталі.

Також для отримання права на мінімальні пенсії в Польщі потрібно відповідати умовам зі страхового стажу. Так, необхідно мати:

  • 20 років — стажу роботи для жінок;
  • 25 років — для чоловіків.

Якщо цю вимогу не виконати, то польську пенсію за віком будуть розраховувати на основі внесків, які громадянин сплачував під час роботи в цій країні, і якщо цих внесків небагато, виплата буде, але дуже низька.

Станом на 2024 рік розмір мінімальної пенсії в Польщі становить 1,59 тис. злотих, що в перерахунку — 13,6 тис. гривень.

Як отримати українську пенсію в Польщі

Водночас, українські біженці, які тимчасово проживають у Польщі, можуть отримувати пенсію від України.

Для отримання законних виплат громадяни мають звернутися за їх призначенням у такі способи:

  • через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

Що ще варто знати

Нагадаємо, ті громадяни, які зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тис. грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію на доволі низькому рівні. Експерти розповіли, як на тлі підвищення "мінімалки" зміниться розмір виплат на заслуженому відпочинку.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більше 70 років.

Польща виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери біженці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони