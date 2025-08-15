Видео
Пенсии в Ощадбанке — какие тарифы и преимущества карточного счета

Пенсии в Ощадбанке — какие тарифы и преимущества карточного счета

Дата публикации 15 августа 2025 06:01
Пенсии через Ощадбанк — правила оформления, преимущества и тарифы
Банковская карта в руках. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские граждане могут оформить поступление пенсионных выплат через госфинучреждение "Ощадбанк". Специалисты рассказали, какие предусмотрены этапы оформления пенсии, как заказать карту для социальных выплат и какие действуют тарифы в 2025 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.

Читайте также:

Что нужно знать о получении пенсий через Ощадбанк

АО "Ощадбанк" считается одним из уполномоченных банков, через которые может осуществляться выплата пенсий и соцвыплат.

Для тех граждан, которые желают начать получать пенсионные выплаты через Ощадбанк, предусмотрены следующие этапы оформления:

1) Необходимо проверить страховой стаж, сделав несколько шагов:

  • перейти на портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • зарегистрироваться в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи Ощада;
  • проверить свой стаж.

2) Подготовка необходимого пакета документов для оформления пенсии. Речь идет о:

  • заявлении установленного образца;
  • паспорте (оригинал и копии первой, второй и одиннадцатой страницы);
  • идентификационном коде (оригинал с копией);
  • документах с подтверждением трудового стажа (речь идет о трудовой книжке, документе об образовании, справке из военкомата, копии свидетельств о рождении детей для женщин в зависимости от конкретного вида выплат);
  • документах, где подтверждается наличие льгот;
  • двух фотографиях размером 4х6;
  • справке из банка, где указан номер пенсионного счета (для получения выплат на карту).

В финучреждении рекомендуют обратиться к менеджеру Ощадбанка в любом отделении. Он поможет правильно заполнить заявление о назначении пенсии и самостоятельно передаст в Пенсионный фонд от имени гражданина.

Преимущества и тарифы карты для выплат в Ощадбанке

Как объясняют в банке, карту для выплат используют для получения пенсий, соцвыплат и другой госпомощи. Она предоставляет доступ к различным банковским услугам.

Что касается тарифов, то открытие и обслуживание карты бесплатное. Комиссия на выдачу наличных следующая:

  • в банкоматах Ощадбанка — бесплатно;
  • в банкоматах других украинских банков до 10 тыс. грн/месяц — бесплатно, сверх лимита — 1% от суммы +5 грн;
  • в банкоматах за рубежом — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.
Ощадбанк
Тарифы на оповещение. Источник: Ощадбанк

Также среди преимуществ — возможность получения дополнительного дохода за размещение средств на накопительной части карточного счета с сервисом "Мобильные сбережения".

Ранее мы писали, что Ощадбанк усовершенствовал сервисы в приложении. В частности, теперь клиентам доступна возможность обновления персональных данных онлайн.

Также сообщалось о блокировке карт клиентам Ощадбанка, которые находятся в оккупации. В финучреждении дали советы, как вернуть доступ к собственным счетам.

Автор:
Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
