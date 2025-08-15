Пенсии через Ощадбанк — правила оформления, преимущества и тарифы

Пенсии в Ощадбанке — какие тарифы и преимущества карточного счета
Украинские граждане могут оформить поступление пенсионных выплат через госфинучреждение "Ощадбанк". Специалисты рассказали, какие предусмотрены этапы оформления пенсии, как заказать карту для социальных выплат и какие действуют тарифы в 2025 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка.
Что нужно знать о получении пенсий через Ощадбанк
АО "Ощадбанк" считается одним из уполномоченных банков, через которые может осуществляться выплата пенсий и соцвыплат.
Для тех граждан, которые желают начать получать пенсионные выплаты через Ощадбанк, предусмотрены следующие этапы оформления:
1) Необходимо проверить страховой стаж, сделав несколько шагов:
- перейти на портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- зарегистрироваться в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи Ощада;
- проверить свой стаж.
2) Подготовка необходимого пакета документов для оформления пенсии. Речь идет о:
- заявлении установленного образца;
- паспорте (оригинал и копии первой, второй и одиннадцатой страницы);
- идентификационном коде (оригинал с копией);
- документах с подтверждением трудового стажа (речь идет о трудовой книжке, документе об образовании, справке из военкомата, копии свидетельств о рождении детей для женщин в зависимости от конкретного вида выплат);
- документах, где подтверждается наличие льгот;
- двух фотографиях размером 4х6;
- справке из банка, где указан номер пенсионного счета (для получения выплат на карту).
В финучреждении рекомендуют обратиться к менеджеру Ощадбанка в любом отделении. Он поможет правильно заполнить заявление о назначении пенсии и самостоятельно передаст в Пенсионный фонд от имени гражданина.
Преимущества и тарифы карты для выплат в Ощадбанке
Как объясняют в банке, карту для выплат используют для получения пенсий, соцвыплат и другой госпомощи. Она предоставляет доступ к различным банковским услугам.
Что касается тарифов, то открытие и обслуживание карты бесплатное. Комиссия на выдачу наличных следующая:
- в банкоматах Ощадбанка — бесплатно;
- в банкоматах других украинских банков до 10 тыс. грн/месяц — бесплатно, сверх лимита — 1% от суммы +5 грн;
- в банкоматах за рубежом — 1,5 % от суммы + 35.00 грн.
Также среди преимуществ — возможность получения дополнительного дохода за размещение средств на накопительной части карточного счета с сервисом "Мобильные сбережения".
Ранее мы писали, что Ощадбанк усовершенствовал сервисы в приложении. В частности, теперь клиентам доступна возможность обновления персональных данных онлайн.
Также сообщалось о блокировке карт клиентам Ощадбанка, которые находятся в оккупации. В финучреждении дали советы, как вернуть доступ к собственным счетам.
