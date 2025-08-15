Пенсії через Ощадбанк — правила оформлення, переваги та тарифи

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські громадяни можуть оформити надходження пенсійних виплат через держфінустанову "Ощадбанк". Фахівці розповіли, які передбачені етапи оформлення пенсії, як замовити карту для соціальних виплат та які діють тарифи у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ощадбанку.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про отримання пенсій через Ощадбанк

АТ "Ощадбанк" вважається одним із уповноважених банків, через які може здійснюватися виплата пенсій та соцвиплат.

Для тих громадян, які бажають почати отримувати пенсійні виплати через Ощадбанк, передбачені наступні етапи оформлення:

1) Необхідно перевірити страховий стаж, зробивши кілька кроків:

перейти на портал Пенсійного фонду України (ПФУ);

зареєструватися в особистому кабінеті за допомогою електронного цифрового підпису Ощаду;

перевірити свій стаж.

2) Підготовка необхідного пакета документів для оформлення пенсії. Йдеться про:

заяву встановленого зразка;

паспорт (оригінал і копії першої, другої та одинадцятої сторінки);

ідентифікаційний код (оригінал з копією);

документи з підтвердженням трудового стажу (йдеться про трудову книжку, документи про освіту, довідку з військкомату, копії свідоцтв про народження дітей для жінок залежно від конкретного виду виплат);

документи, де підтверджується наявність пільг;

дві фотографії розміром 4х6;

довідку з банку, де вказаний номер пенсійного рахунку (для отримання виплат на карту).

У фінустанові рекомендують звернутися до менеджера Ощадбанку у будь-якому відділенні. Він допоможе правильно заповнити заяву про призначення пенсії та самостійно передасть у Пенсійний фонд від імені громадянина.

Переваги та тарифи карти для виплат в Ощадбанку

Як пояснюють у банку, картку для виплат використовують для отримання пенсій, соцвиплат та іншої держдопомоги. Вона надає доступ до різних банківських послуг.

Щодо тарифів, то відкриття та обслуговування картки безкоштовне. Комісія на видачу готівки наступна:

в банкоматах Ощадбанку — безкоштовно;

в банкоматах інших українських банків до 10 тис. грн/місяць — безкоштовно, понад ліміт — 1% від суми +5 грн;

в банкоматах за кордоном — 1,5 % від суми + 35.00 грн.

Тарифи на сповіщення. Джерело: Ощадбанк

Також серед переваг — можливість отримання додаткового доходу за розміщення коштів на накопичувальній частині карткового рахунку з сервісом "Мобільні заощадження".

Раніше ми писали, що Ощадбанк вдосконалив сервіси у застосунку. Зокрема, тепер клієнтам доступна можливість оновлення персональних даних онлайн.

Також повідомлялося про блокування карт клієнтам Ощадбанку, які перебувають в окупації. У фінустанові дали поради, як повернути доступ до власних рахунків.