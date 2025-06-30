Пенсионные выплаты ВПЛ в Ощадбанке — что изменится для украинцев

Человек с карточкой возле банкомата. Фото: УНИАН

В Украине гражданам вернут пенсии, которые были переведены со счетов государственного Ощадбанка в Пенсионный фонд. Деньги должны получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пенсионеры, которые вовремя не прошли идентификацию.

Соответствующее условие принял Кабмин Украины в своем постановлении № 745.

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Отмечается, что пенсионерам для того, чтобы вернуть свои средства, должны написать в ПФУ. Сделать это можно:

через веб-портал ПФУ;

в Ощадбанке.

Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.

Если заявление подается удаленно, на документе должна быть квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись. Ощадбанк принимает заявления от граждан при условии предъявления паспорта: банк проверит личность и обратится в Пенсионный фонд в течение пяти календарных дней.

Как будут выплачивать пенсии

Части граждан начисления возобновят по закону — сразу после подачи заявления.

"В случае отсутствия оснований для возобновления выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) получателю выплата ему возвращенных сумм средств осуществляется путем перечисления средств на счет, открытый в уполномоченном банке, после проведения физической идентификации лица в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — говорится в постановлении.

Если пенсионер умер, тогда невыплаченная пенсия достанется его наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.

Возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:

если заявка поступила до 20-го числа — деньги перечислят в текущем месяце.

если после 20-го — в следующем месяце.

Ранее мы рассказывали, что часть клиентов Ощадбанка, которые находятся за границей, не смогут получать некоторые услуги. Так, банк остановил работу некоторых сервисов в дистанционном режиме.

Также напомним, что некоторым клиентам банка нужно заменить карты. У некоторых из украинцев они будут действовать только до 1 июля.