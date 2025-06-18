Послуги в Ощадбанку — які проблеми мають українські біженці

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк", які виїхали за кордон, автоматично позбавили доступу до низки послуг через відсутність можливості користуватися деякими сервісами дистанційно. Зокрема, для того, щоб отримати паперову довідку про рахунки, необхідно особисто прибути у відділення.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначила одна з клієнток, перебуваючи за межами України, їй знадобилась інформація про заощадження, цінні папери, депозити з банку. Вона звернулась за роз'ясненням, яким чином можна скористатися такою послугою.

"Як бути тим, хто закордоном, мені потрібна довідка/виписка, чи є в мене заощадження, цінні папери, депозити з банку, але такого в онлайн-кабінеті я не знайшла, може співробітник банку надіслати таку довідку?", — йдеться у зверненні.

Які правила діють з надання довідки за рахунком

Представник фінустанови повідомив, що перевірити стан рахунків в банку можна такими способами:

через онлайн-банкінг "Ощад 24/7";

через контакт-центр 0442478418 (для дзвінків із за кордону).

у відділенні Ощадбанку.

Проте є один важливий нюанс, паперову довідку можна отримати виключно, прибувши особисто у банківське відділення.

"Якщо вам потрібно тільки перевірити інформацію, чи є у вас відкриті депозити, чи наявні мобільні заощадження на рахунку, ви можете це перевірити в додатку Ощад, або ж зателефонувавши до контакт-центру... Якщо вам потрібна саме паперова довідка, тоді її можна отримати тільки у відділенні банку", — додав працівник Ощадбанку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, що держфінустанова Ощадбанк запустила новий сервіс для бізнесу. Тепер клієнтам доступна послуга з мультишерингу документів.

Також повідомляли, хто з клієнтів Ощадбанку мусить звернутися до банківських відділень для заміни карток. У декого термін їхньої дії добіжить кінця 1 липня поточного року.