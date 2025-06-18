Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Клієнти Ощадбанку втратили право на частину послуг — деталі

Клієнти Ощадбанку втратили право на частину послуг — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 06:01
Послуги в Ощадбанку — які проблеми мають українські біженці
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Проблеми біженців з доступом до частини послуг Ощадбанку Які правила діють з надання довідки за рахунком

Клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк", які виїхали за кордон, автоматично позбавили доступу до низки послуг через відсутність можливості користуватися деякими сервісами дистанційно. Зокрема, для того, щоб отримати паперову довідку про рахунки, необхідно особисто прибути у відділення.     

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Проблеми біженців з доступом до частини послуг Ощадбанку

Як зазначила одна з клієнток, перебуваючи за межами України, їй знадобилась інформація про заощадження, цінні папери, депозити з банку. Вона звернулась за роз'ясненням, яким чином можна скористатися такою послугою.

"Як бути тим, хто закордоном, мені потрібна довідка/виписка, чи є в мене заощадження, цінні папери, депозити з банку, але такого в онлайн-кабінеті я не знайшла, може співробітник банку надіслати таку довідку?", — йдеться у зверненні.

Які правила діють з надання довідки за рахунком

Представник фінустанови повідомив, що перевірити стан рахунків в банку можна такими способами:

  • через онлайн-банкінг "Ощад 24/7";
  • через контакт-центр 0442478418 (для дзвінків із за кордону). 
  • у відділенні Ощадбанку.

Проте є один важливий нюанс, паперову довідку можна отримати виключно, прибувши особисто у банківське відділення.

"Якщо вам потрібно тільки перевірити інформацію, чи є у вас відкриті депозити, чи наявні мобільні заощадження на рахунку, ви можете це перевірити в додатку Ощад, або ж зателефонувавши до контакт-центру... Якщо вам потрібна саме паперова довідка, тоді її можна отримати тільки у відділенні банку", — додав працівник Ощадбанку.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали, що держфінустанова Ощадбанк запустила новий сервіс для бізнесу. Тепер клієнтам доступна послуга з мультишерингу документів. 

Також повідомляли, хто з клієнтів Ощадбанку мусить звернутися до банківських відділень для заміни карток. У декого термін їхньої дії добіжить кінця 1 липня поточного року.  

онлайн-послуги Ощадбанк гроші банки банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації