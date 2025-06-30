Пенсійні виплати ВПО в Ощадбанку — що зміниться для українців

Пенсії в Ощадбанку — яке важливе рішення підготували українцям
В Україні громадянам повернуть пенсії, які були переказані з рахунків державного Ощадбанку до Пенсійного фонду. Гроші повинні отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та пенсіонери, які вчасно не пройшли ідентифікацію.
Відповідну умову ухвалив Кабмін України у своїй постанові № 745.
Детальніше про повернення пенсій
Зазначається, що пенсіонерам для того, аби повернути свої кошти, треба написати до ПФУ. Зробити це можна:
- через вебпортал ПФУ;
- в Ощадбанку.
Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.
Якщо заява подається віддалено, на документі має бути кваліфікований або вдосконалений електронний підпис. Ощадбанк приймає заяви від громадян за умови пред'явлення паспорта: банк перевірить особу та звернеться до Пенсійного фонду впродовж п'яти календарних днів.
Як виплачуватимуть пенсії
Частині громадян нарахування поновлять за законом — одразу після подання заяви.
"У разі відсутності підстав для поновлення виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) одержувачу виплата йому повернутих сум коштів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок, відкритий в уповноваженому банку, після проведення фізичної ідентифікації особи відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", — йдеться у постанові.
Якщо пенсіонер помер, тоді невиплачена пенсія дістанеться його спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.
Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:
- якщо заявка надійшла до 20-го числа — гроші перерахують у поточному місяці.
- якщо після 20-го — наступного місяця.
Раніше ми розповідали, що частина клієнтів Ощадбанку, які перебувають за кордоном, не зможуть отримувати деякі послуги. Так, банк зупинив роботу деяких сервісів у дистанційному режимі.
Також нагадаємо, що деяким клієнтам банку потрібно замінити картки. У декого з українців вони діятимуть лише до 1 липня.
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