Пенсійні виплати ВПО в Ощадбанку — що зміниться для українців

Людина з карткою біля банкомата. Фото: УНІАН

В Україні громадянам повернуть пенсії, які були переказані з рахунків державного Ощадбанку до Пенсійного фонду. Гроші повинні отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та пенсіонери, які вчасно не пройшли ідентифікацію.

Відповідну умову ухвалив Кабмін України у своїй постанові № 745.

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Зазначається, що пенсіонерам для того, аби повернути свої кошти, треба написати до ПФУ. Зробити це можна:

через вебпортал ПФУ;

в Ощадбанку.

Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.

Якщо заява подається віддалено, на документі має бути кваліфікований або вдосконалений електронний підпис. Ощадбанк приймає заяви від громадян за умови пред'явлення паспорта: банк перевірить особу та звернеться до Пенсійного фонду впродовж п'яти календарних днів.

Як виплачуватимуть пенсії

Частині громадян нарахування поновлять за законом — одразу після подання заяви.

"У разі відсутності підстав для поновлення виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) одержувачу виплата йому повернутих сум коштів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок, відкритий в уповноваженому банку, після проведення фізичної ідентифікації особи відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", — йдеться у постанові.

Якщо пенсіонер помер, тоді невиплачена пенсія дістанеться його спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.

Повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:

якщо заявка надійшла до 20-го числа — гроші перерахують у поточному місяці.

якщо після 20-го — наступного місяця.

Раніше ми розповідали, що частина клієнтів Ощадбанку, які перебувають за кордоном, не зможуть отримувати деякі послуги. Так, банк зупинив роботу деяких сервісів у дистанційному режимі.

Також нагадаємо, що деяким клієнтам банку потрібно замінити картки. У декого з українців вони діятимуть лише до 1 липня.