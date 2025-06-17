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Головна Фінанси Ощадбанк оновив сервіси для клієнтів — що змінилось

Ощадбанк оновив сервіси для клієнтів — що змінилось

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 06:01
Ощадбанк запровадив нову послугу — для кого буде корисною
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Як працюватиме мультишеринг документів в Ощадбанку Як клієнтам скористатися новим сервісом

Державна фінустанова "Ощадбанк" запустила нову цифрову можливість для українського бізнесу, що стосується подачі необхідної документації. Йдеться про сервіс з мультишерингу документів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.

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Як працюватиме мультишеринг документів в Ощадбанку

Як зазначається, мультишеринг документів в Ощадбанку буде доступний для мікропідприємств, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Новий цифровий сервіс буде доступний через застосунок держпослуг Дія в рамках онлайн-платформи Ощадбізнес. 

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"Відтепер бізнес-клієнти банку можуть значно швидше та зручніше надсилати повний пакет документів за одним запитом, що значно спрощує та пришвидшує бізнес-процеси", — повідомили у фінустанові.

Зокрема, послуга буде підтримувати такі документи: 

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  • ID-картки, закордонні паспорти;
  • податкові номери;
  • посвідки на постійне і тимчасове проживання;
  • довідки про доходи громадян;
  • свідоцтва про народження дітей; 
  • довідки внутрішньо переміщених осіб;
  • записи про зміну імені, шлюб чи розлучення;
  • пенсійні посвідчення;
  • дипломи про освіту;
  • посвідчення ветеранів; 
  • посвідчення водіїв; 
  • технічні паспорти; 
  • студентські квитки.

Як клієнтам скористатися новим сервісом

Для того, щоб скористатися сервісом з мультишерингу документів, клієнту необхідно: 

  • натиснути кнопку або сканувати QR-код смартфоном з застосунком Дія;
  • обрати необхідні документи;
  • підписати запит через Дія.Підпис.

Раніше ми писали про те, що в Ощадбанку стягують комісію за зміну PIN-коду банківських карток у 15 грн. Проте клієнти можуть не переплачувати, знаючи певні правила. 

Також повідомляли, що деяким клієнтам Ощадбанку необхідно прийти до банківських відділень через загрозу закриття карток. У декого дедлайн призначено на 1 липня 2025 року. 

Ощадбанк банки бізнес документи послуги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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