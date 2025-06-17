Ощадбанк запровадив нову послугу — для кого буде корисною

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" запустила нову цифрову можливість для українського бізнесу, що стосується подачі необхідної документації. Йдеться про сервіс з мультишерингу документів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.

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Як працюватиме мультишеринг документів в Ощадбанку

Як зазначається, мультишеринг документів в Ощадбанку буде доступний для мікропідприємств, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Новий цифровий сервіс буде доступний через застосунок держпослуг Дія в рамках онлайн-платформи Ощадбізнес.

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"Відтепер бізнес-клієнти банку можуть значно швидше та зручніше надсилати повний пакет документів за одним запитом, що значно спрощує та пришвидшує бізнес-процеси", — повідомили у фінустанові.

Зокрема, послуга буде підтримувати такі документи:

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ID-картки, закордонні паспорти;

податкові номери;

посвідки на постійне і тимчасове проживання;

довідки про доходи громадян;

свідоцтва про народження дітей;

довідки внутрішньо переміщених осіб;

записи про зміну імені, шлюб чи розлучення;

пенсійні посвідчення;

дипломи про освіту;

посвідчення ветеранів;

посвідчення водіїв;

технічні паспорти;

студентські квитки.

Як клієнтам скористатися новим сервісом

Для того, щоб скористатися сервісом з мультишерингу документів, клієнту необхідно:

натиснути кнопку або сканувати QR-код смартфоном з застосунком Дія;

обрати необхідні документи;

підписати запит через Дія.Підпис.

Раніше ми писали про те, що в Ощадбанку стягують комісію за зміну PIN-коду банківських карток у 15 грн. Проте клієнти можуть не переплачувати, знаючи певні правила.

Також повідомляли, що деяким клієнтам Ощадбанку необхідно прийти до банківських відділень через загрозу закриття карток. У декого дедлайн призначено на 1 липня 2025 року.