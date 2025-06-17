Ощадбанк запровадив нову послугу — для кого буде корисною

Ощадбанк оновив сервіси для клієнтів — що змінилось
Державна фінустанова "Ощадбанк" запустила нову цифрову можливість для українського бізнесу, що стосується подачі необхідної документації. Йдеться про сервіс з мультишерингу документів.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.
Як працюватиме мультишеринг документів в Ощадбанку
Як зазначається, мультишеринг документів в Ощадбанку буде доступний для мікропідприємств, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Новий цифровий сервіс буде доступний через застосунок держпослуг Дія в рамках онлайн-платформи Ощадбізнес.
"Відтепер бізнес-клієнти банку можуть значно швидше та зручніше надсилати повний пакет документів за одним запитом, що значно спрощує та пришвидшує бізнес-процеси", — повідомили у фінустанові.
Зокрема, послуга буде підтримувати такі документи:
- ID-картки, закордонні паспорти;
- податкові номери;
- посвідки на постійне і тимчасове проживання;
- довідки про доходи громадян;
- свідоцтва про народження дітей;
- довідки внутрішньо переміщених осіб;
- записи про зміну імені, шлюб чи розлучення;
- пенсійні посвідчення;
- дипломи про освіту;
- посвідчення ветеранів;
- посвідчення водіїв;
- технічні паспорти;
- студентські квитки.
Як клієнтам скористатися новим сервісом
Для того, щоб скористатися сервісом з мультишерингу документів, клієнту необхідно:
- натиснути кнопку або сканувати QR-код смартфоном з застосунком Дія;
- обрати необхідні документи;
- підписати запит через Дія.Підпис.
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