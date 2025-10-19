Видео
Пенсии в оккупации — как получателям не потерять выплаты

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 11:17
обновлено: 11:17
Выплаты пенсий украинцам в оккупации — что должны сделать пенсионеры, чтобы не остаться без выплат
Люди с телефонами в руках. Фото: Новини.LIVE

Гражданам Украины важно пройти физическую идентификацию для того, чтобы не потерять социальные выплаты, в частности пенсии. Однако для пенсионеров, которые живут на временно оккупированных территориях (ВОТ) — это практически нереальная задача.

Как сообщила в эфире КИЕВ24 старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, единственный способ подтвердить свою личность пенсионерам с ВОТ — подать заявку на портале Пенсионного фонда Украины и пройти видеоидентификацию.

Читайте также:

Как и когда пенсионерам в оккупации проходить видеоидентификацию

Лидия Ткаченко объяснила, что украинцам в оккупации сложно выехать в подконтрольные украинской власти регионы. Поэтому видеоидентификация — это практически единственный способ продлить выплаты.

"Жителям на ВОТ будет слишком дорого ехать в Украину. У нас не такие размеры пенсий, чтобы тратить кучу усилий. Выезжать очень сложно, особенно если у человека нет российского паспорта — им будет еще труднее вернуться", — подчеркнула она.

Процедура идентификации доступна до 31 декабря 2025 года, сообщали ранее в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Записаться на видеоконференцию пенсионеры могут на сайте ПФУ, в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи". Там есть онлайн-форма для подачи заявления.

Ранее мы рассказывали, что индексация пенсий в 2026 году коснется не всех пенсионеров. Известна причина. Узнавайте также, кому в ноябре доплатят к пенсии по 900 гривен.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
