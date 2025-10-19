Відео
Пенсії в окупації — як отримувачам не втратити виплати

Пенсії в окупації — як отримувачам не втратити виплати

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 11:17
Оновлено: 11:17
Виплати пенсій українцям в окупації — що мають зробити пенсіонери, аби не залишитися без виплат
Люди з телефонами у руках. Фото: Новини.LIVE

Громадянам України важливо пройти фізичну ідентифікацію для того, щоб не втратити соціальні виплати, зокрема пенсії. Однак для пенсіонерів, які живуть на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) — це практично нереальна задача.

Як повідомила в етері КИЇВ24 старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко, єдиний спосіб підтвердити свою особистість пенсіонерам з ТОТ — подати заявку на порталі Пенсійного фонду України та пройти відеоідентифікацію.

Як і коли пенсіонерам в окупації проходити відеоідентифікацію

Лідія Ткаченко пояснила, що українцям в окупації складно виїхати в підконтрольні українській владі регіони. Тому відеоідентифікація — це практично єдиний спосіб продовжити виплати.

"Жителям на ТОТ буде занадто дорого їхати до України.У нас не такі розміри пенсій, щоб витрачати купу зусиль. Виїжджати дуже складно, особливо якщо в людини немає російського паспорта — їм буде ще важче повернутися назад", — підкреслила вона. 

Процедура ідентифікації доступна до 31 грудня 2025 року, повідомляли раніше у Головному управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області. 

Записатися на відеоконференцію пенсіонери можуть на сайті ПФУ, у розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку". Там є онлайн-форма для подання заяви.

Раніше ми розповідали, що індексація пенсій у 2026 році торкнеться не усіх пенсіонерів. Відома причина. Дізнавайтесь також, кому у листопаді доплатять до пенсії по 900 гривень. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
