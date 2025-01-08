Пенсии в Украине — сколько стоит один год стажа в 2025 году

Люди пенсионного возраста. Фото: stock.adobe

В Украине граждане имеют возможность увеличить будущую пенсию и "докупить" страховой стаж. В связи с замораживанием уровня минимальной заработной платы с 1 января 2025 года размер минимального страхового взноса для пенсионных выплат составит 21,48 тыс. гривен.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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В этом году для зачисления в страховой стаж одного полного месяца сумма добровольного взноса должна быть не меньше уровня минимального страхового взноса — 22% от размера минимальной заработной платы, что составляет 8 тыс. гривен. Речь идет о сумме в 1,76 тыс. гривен (22% х 8 тыс. гривен).

Те, кто намерен в этом году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного госпенсионного страхования по упрощенному механизму, через портал е-услуг ПФУ, не должны заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов, ведь действие предыдущих соглашений пролонгировали до конца текущего года.

Гражданин самостоятельно может определять периодичность и размер уплаты добровольных взносов. Это делать можно как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Госреестра есть данные о лице, в пользу которого будут происходить добровольные взносы, и если лицо не является пенсионером.

Купля стажа для увеличения будущей пенсии

Граждане должны подписать договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования с ПФУ, чтобы воспользоваться возможностью покупки страхового стажа. Это можно сделать за считанные минуты на портале фонда ПФУ.

Скриншот. Источник: ПФУ

Купить стаж разрешается застрахованным и незастрахованным лицам, которым больше 16 лет, и подпадающие под одно из требований:

лица, которые официально трудоустроены за рубежом, однако планируют получать пенсию в Украине;

граждане предпенсионного возраста, которым не хватает страхового стажа для права на пенсию;

у лица низкий уровень официального дохода, поэтому хочет увеличить размер будущей пенсии.

Напомним, в Украине в рамках реформы Министерство соцполитики предлагает изменить формулу индексации пенсий. Сейчас ее рассчитывают, исходя из размера средней зарплаты, а хотят начать применять данные о суммах уплаченных страховых взносов.

Также мы писали, что в 2025 году украинцы, которым назначили пенсионные выплаты по специальным законам, получат меньше. Такое ограничение ввели на время действия военного положения в стране.