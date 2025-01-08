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Пенсії українців зростуть — яка ціна стажу у 2025 році

8 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — скільки коштує один рік стажу у 2025 році
Люди пенсійного віку. Фото: stock.adobe
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні громадяни мають можливість збільшити майбутню пенсію та "докупити" страховий стаж. У зв’язку із замороженням рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2025 року розмір мінімального страхового внеску для пенсійних виплат становитиме 21,48 тис. гривень.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Цьогоріч для зарахування до страхового стажу одного повного місяця сума добровільного внеску має бути не меншою від рівня мінімального страхового внеску — 22% від розміру мінімальної заробітної плати, що становить 8 тис. гривень. Йдеться про суму у 1,76 тис. гривень (22% х 8 тис. гривень).

Ті, хто має намір цьогоріч продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового держпенсійного страхування за спрощеним механізмом, через портал е-послуг ПФУ, не повинні укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків, адже дію попередніх угод пролонгували до кінця поточного року.

Громадянин самостійно може визначати періодичність і розмір сплати добровільних внесків. Це робити можна як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру є дані про особу, на користь якої відбуватимуться добровільні внески, і якщо особа не є пенсіонером.

Купівля стажу для збільшення майбутньої пенсії

Громадяни мають підписати договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування з ПФУ, щоб скористатися можливістю купівлі страхового стажу. Це можна зробити за лічені хвилини на порталі фонду ПФУ.

 

пенсії стаж
Скриншот. Джерело: ПФУ

Купівля стажу дозволяється застрахованим та незастрахованим особам, яким більше 16 років, і які підпадають під одну з вимог:

  • особи, які офіційно працевлаштовані за кордоном, однак планують  отримувати пенсію в Україні;
  • громадяни передпенсійного віку, яким не вистачає страхового стажу для права на пенсію;
  • в особи низький рівень офіційного доходу, тому хоче збільшити розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, в Україні в рамках реформи Міністерство соцполітики пропонує змінити формулу індексації пенсій. Нині її обраховують, виходячи з розміру середньої зарплати, а хочуть почати застосовувати дані про суми сплачених страхових внесків.

Також ми писали, що у 2025 році українці, яким призначили пенсійні виплати за спеціальними законами, отримають менше. Таке обмеження запровадили на час дії воєнного стану в країні.

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