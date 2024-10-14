Пенсии в Украине — некоторые граждане недополучат средства в октябре 2024 года

Люди солидного возраста делают подсчеты. Фото: Freepik

В октябре 2024 года суммы пенсионных выплат некоторых граждан могут поступить меньшего размера из-за применения штрафов Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Речь идет о нарушении в виде умолчания определенной информации.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

Читайте также:

За что ПФУ урежет пенсию в октябре

Как напоминают в фонде, граждане должны уведомлять органы Пенсионного фонда об определенных изменениях, а именно: о трудоустройстве или увольнении.

Так, если пенсионеры сознательно или бессознательно не проинформируют ПФУ о выходе на работу в течение десяти дней, то с них спишут лишние средства.

Пенсионный фонд при мониторинге по реестрам может самостоятельно выявить нарушения, из-за чего обяжет вернуть излишне переплаченные средства.

Вычет компенсации осуществляется двумя способами:

добровольно — когда гражданин знает законодательство и самостоятельно возвращает избыточные выплаты;

принудительно — когда Пенсионный фонд отбирает до 20% суммы из пенсионной выплаты.

"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ", — говорится в объявлении фонда.

В ПФУ объясняют, что речь идет именно о пенсионных надбавках, на которые имеют право только те, кто вышел на пенсию и больше не работает. Их отберут и не будут начислять, пока гражданин будет работать.

Заявление можно подать как в режиме онлайн через сайт ПФУ или средства портала "Дія" с использованием квалифицированной электронной подписи, так и лично в отделении Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к представлению на рассмотрение парламента.

Также мы писали, чтобы выйти на пенсию в Украине, необходимо иметь достаточное количество страхового стажа. Этот показатель варьируется в зависимости от возраста, когда человек планирует уйти на пенсию.