Припинення пенсійних виплат в Україні — чому це може статися та як поновити

Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким українцям можуть припинити виплати пенсії. Це може статися за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України (ПФУ) або суду. Однак пенсіонери можуть поновити виплати як в Україні, так і за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ПФУ в Донецькій області.

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Основні підстави для припинення пенсійних виплат

Існує кілька основних причин, за якими можуть бути призупинені виплати пенсій:

Неправдиві відомості. Якщо пенсія була призначена на основі документів, що містять недостовірні дані.

Якщо пенсія була призначена на основі документів, що містять недостовірні дані. Переселення за кордон. У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за межі України, якщо міжнародні договори не передбачають іншого.

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за межі України, якщо міжнародні договори не передбачають іншого. Тимчасове проживання за кордоном. Коли пенсіонер подає заяву про призупинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим перебуванням за кордоном.

Коли пенсіонер подає заяву про призупинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим перебуванням за кордоном. Смерть або визнання безвісно відсутнім. Пенсія припиняється у разі смерті пенсіонера або його визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим у відповідності з законом.

Пенсія припиняється у разі смерті пенсіонера або його визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим у відповідності з законом. Статус зниклої безвісти. У випадках, коли пенсіонер отримує статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до законодавства України.

У випадках, коли пенсіонер отримує статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до законодавства України. Неотримання пенсії. Якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом шести місяців підряд.

Якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом шести місяців підряд. Фізична ідентифікація. Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію, як це передбачено законом.

Якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію, як це передбачено законом. Інші законодавчі підстави. Також можуть бути інші випадки, визначені законодавством, наприклад, невизнання особи з інвалідністю, працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, або закінчення навчання дітей, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

Як відновити пенсії

Якщо виплати пенсії були припинені, їх поновлення можливе за рішенням територіального органу Пенсійного фонду. Виплата може бути відновлена протягом 10 днів після з'ясування всіх обставин та наявності умов для відновлення пенсії. Ця процедура доступна також для громадян, які проживають за кордоном.

Літнім людям, які хочуть поновити свої пенсійні виплати в Україні, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, подавши заяву та відповідні документи.

Особи, які тимчасово перебувають за кордоном та планують відновити нарахування пенсії, можуть подати заяву онлайн. Покроковий алгоритм дій пояснили в Пенсійому фонді за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують розширити можливості Пенсійного фонду здійснювати виплати громадянам на заслуженому відпочинку через пошту. Відповідну ініціативу готують до подання на розгляд парламенту.

Ми також повідомляли, що українцям літнього віку стала доступна нова послуга в "Дії" — шеринг документів. Це дозволить у сервісних центрах Пенсійного фонду обійтися без маси ксерокопій, сканкопій чи фотографування головної особистої інформації.