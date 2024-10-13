Пенсія без достатнього стажу — скільки можна отримувати в Україні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для того щоб вийти на пенсію в Україні, необхідно мати достатню кількість страхового стажу. Цей показник варіюється залежно від віку, в якому людина планує піти на пенсію.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №265.

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Яку пенсію можуть отримати громадяни без стажу

Українці, які досягли 65-річного віку, але не набули необхідної кількості страхового стажу для отримання пенсії, можуть претендувати на спеціальну соціальну допомогу. Ця виплата надається замість пенсії, коли громадянин не відповідає вимогам щодо мінімального стажу.

Нагадаємо, що для виходу на пенсію у 2024 році встановлені такі мінімальні вимоги до страхового стажу:

У 60 років — потрібно мати щонайменше 31 рік стажу;

У 63 роки — мінімум 21 рік стажу;

У 65 років — достатньо 15 років страхового стажу.

Для тих українців, які не мають права на пенсію через недостатню кількість страхового стажу, держава надає соціальну допомогу, що розраховується як 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це становить 708,3 гривні.

Однак, відповідно до законодавства, розмір такої допомоги не може бути нижчим за 2 361 гривню. Тому держава збільшує виплату до встановленого мінімуму, щоб підтримати осіб, які не мають права на пенсію.

Важливо зазначити, що ця допомога надається не всім. Її можуть отримати лише пенсіонери, які не мають інших джерел доходу, таких як зарплата або інші виплати. Тобто допомога призначається тим, хто не має фінансової підтримки для забезпечення свого життя.

Що ще треба знати

Нагадаємо, деяким українцям можуть припинити виплати пенсії. Це може статися за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду України або суду. Однак пенсіонери можуть поновити виплати як в Україні, так і за кордоном.

Також ми писали, що в Україні планують розширити можливості Пенсійного фонду здійснювати виплати громадянам на заслуженому відпочинку через пошту. Відповідну ініціативу готують до подання на розгляд парламенту.