Пенсии в Украине — кому гарантированно повысят выплаты в октябре 2024 года

Пожилая женщина. Фото: napensii.ua

В октябре текущего года некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты. Это произойдет за счет получения права на возрастные доплаты и пособия от Всемирной продовольственной программ (ВПП ООН).

Об этом говорится в материалах одного из региональных отделений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Право на возрастные доплаты к пенсии в октябре

Так, в октябре выплаты повысят гарантированно тем пенсионерам, которые в течение месяца отпразднуют свое 70, 75 или 80-летие. Ключевым условием "возрастной доплаты" является то, что пенсия такого гражданина не превышает 10,34 тыс. грн.

Возрастные доплаты назначаются в следующих размерах:

для лиц, которым исполнилось 70 лет и до 75 лет — в сумме 300 грн;

для лиц, которым исполнилось 75 лет и до 80 лет — в сумме 456 грн;

для лиц, которым исполнилось 80 лет и выше — в сумме 570 грн.

Право на доплаты от ВПП ООН

В то же время, в октябре будет действовать программа Всемирной продовольственной программы ООН, которая предусматривает предоставление доплат пенсионерам, у которых мизерные выплаты, и проживают в определенных областях.

Программа будет действовать до конца 2024 года. На доплаты имеют право пенсионеры, проживающие на территории активных/возможных боевых действий.

Размер выплаты будет для всех индивидуален, ведь это будет сумма, равная разнице между 3,25 тыс. грн и суммой пенсии, которую выплачивают пенсионеру.

В целом правила программы следующие:

пенсия не превышает 3,25 тыс. грн;

проживание на территориях активных/возможных боевых действий (список, определенный приказом №309);

не оказывалась помощь после 1 марта 2023 года от международных организаций или от государства на проживание для переселенцев.

За этой доплатой в октябре обращаться специально не нужно. Деньги пенсионерам начислят на основе данных, уже имеющихся в базе данных Пенсионного фонда. Их доплюсуют к основному размеру пенсии и начислят либо на банковскую карту, либо через отделение Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам не обещают поднять минимальную пенсию в 2025 году. Однако власти планируют осуществить масштабное осовременивание выплат (индексация).

Также мы писали, что украинское пенсионное законодательство предусматривает исполнение гражданами определенных условий, от которых зависит будущая пенсия. Известно, какая должна быть заработная плата и объем страхового стажа, чтобы иметь 20 тыс. гривен на заслуженном отдыхе.