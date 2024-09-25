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Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

25 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому гарантовано підвищать виплати у жовтні 2024 року
Жінка похилого віку. Фото: napensii.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У жовтні поточного року деякі пенсіонери отримають підвищені виплати. Це станеться за рахунок набуття права на вікові доплати та допомоги від Всесвітньої продовольчої програм (ВПП ООН).

Про це йдеться у матеріалах одного з регіональних відділень Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Право на вікові доплати до пенсії у жовтні

Так, у жовтні виплати підвищать гарантовано тим пенсіонерам, які протягом місяця відсвяткують своє 70-ти, 75-ти чи 80-річчя. Ключовою умовою "вікової доплати" є те, що пенсія такого громадянина не перевищує суму 10,34 тис. грн.

Вікові доплати призначають у наступних розмірах:

  • для осіб, яким виповнилося 70 років і до 75 років — у сумі 300 грн;
  • для осіб, яким виповнилося 75 років і до 80 років — у сумі 456 грн;
  • для осіб, яким виповнилося 80 років і вище — у сумі 570 грн.

Право на доплати від ВПП ООН

Водночас, у жовтні діятиме програма від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка передбачає надання доплат пенсіонерам, у яких мізерні виплати і які проживають у певних областях.

Програма буде чинною до кінця 2024 року. На доплати мають право пенсіонери, які проживають на територіях активних/можливих бойових дій.

Розмір виплати буде для всіх індивідуальний, адже це буде сума, що дорівнює різниці між 3,25 тис. грн та сумою пенсії, яку виплачують пенсіонеру.

Загалом правила програми такі:

  • пенсія не перевищує 3,25 тис. грн;
  • проживання на територіях активних/можливих бойових дій (список визначений наказом №309);
  • не надавалась допомога після 1 березня 2023 року від міжнародних організацій чи від держави на проживання для переселенців.

За цією доплатою у жовтні звертатись спеціально не потрібно. Гроші пенсіонерам нарахують на основі даних, вже наявних у базі даних Пенсійного фонду. Їх доплюсують до основного розміру пенсії та нарахують або на банківську картку, або через відділення Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям не обіцяють підвищити мінімальну пенсію у 2025 році. Проте влада планує здійснити масштабне осучаснення виплат (індексація).

Також ми писали, що українське пенсійне законодавство передбачає виконання громадянами певних умов, від яких залежить майбутня пенсія. Відомо, яка має бути заробітна плата та обсяг страхового стажу для того, щоб мати 20 тис. гривень на заслуженому відпочинку.

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