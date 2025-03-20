Пенсия УБД по инвалидности — сроки назначения и как обжаловать в 2025 году

Военнослужащий держит удостоверение УБД. Фото: Минветеранов

В Украине участники боевых действий (УБД) с первой группой инвалидности, возникшей в результате защиты страны, имеют право на своевременное назначение пенсии. Юристы объяснили сроки назначения таких выплат и когда можно обжаловать.

Об этом сообщается на портале "Юристи.ua".

Читайте также:

Сроки назначения пенсии УБД с первой группой инвалидности

На портале в одном из сообщений гражданин, который имеет статус участника боевых действий и инвалидность первой группы, попросил объяснить особенности назначения пенсии.

"Первая группа (пожизненная, подгруппа Б) инвалидности получена 13 февраля 2025 года, документы для пенсии отправлены 11.03.2025 в воинскую часть Нацгвардии. Ранение (увечье) получено при участии в боевых действиях при защите Украины. Когда по закону должна быть начислена пенсия? Куда жаловаться или обращаться из-за возможных нарушений?", — говорится в обращении.

Юристы дали объяснение, что для назначения пенсии по инвалидности лица, уволенные с военной службы, должны написать и подать заявление в уполномоченное структурное подразделение силового ведомства, которое отвечает за подготовку и подачу документов для назначения пенсии. Это может быть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство чрезвычайных ситуаций, Служба безопасности.

После этого подразделение в течение 10-дневного срока с даты поступления заявления о пенсии должно оформить все необходимые документы и представление о назначении пенсии, ознакомить заявителя и направить документы в офис главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в области по месту регистрации лица.

Уполномоченное подразделение должно помочь заявителю в получении недостающих документов для назначения пенсии.

Граждане должны предоставить следующие документы:

заявление о назначении пенсии;

представление о назначении пенсии;

паспорт гражданина с копией;

денежный аттестат/справку о размере зарплаты и справку о дополнительных видах оплаты, которые заявитель получал за последние 24 месяца перед месяцем увольнения со службы;

военно-медицинские справки о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением тех, кто не проходил военно-врачебную комиссию);

справку МСЭК о признании инвалидности;

копию идентификационного кода;

справку Ощадбанка об открытии счета, название и номер банковского отделения.

Если подготовлены не все документы, можно предоставить имеющиеся, а остальные подать позже.

В случае подачи дополнительных документов в срок до истечения трехмесячного срока с даты получения разъяснения пенсию должны назначить со дня подачи заявления органу, назначающему пенсию, или со дня отправки документов по обычной почте.

"Орган, назначающий пенсию, не позднее 10 дней после поступления заявления с необходимыми документами принимает решение о назначении пенсии. Документом, подтверждающим назначение пенсии лицу, является пенсионное удостоверение, выданное органом, назначающим пенсию", — отметили специалисты.

Куда писать жалобы в случае наличия нарушений

Поскольку заявитель служил в Национальной гвардии, которая является военным формированием, входящим в Министерство внутренних дел, то подавать обращение (жалобы) нужно в МВД:

почтовый адрес: ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев, 01601;

через сайт "Единое окно для граждан";

на адрес электронной почты;

на телефонную "горячую линию" МВД (номер 1536);

через ящик для корреспонденции (КПП МВД, адрес: ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев);

во время личного приема.

"Если вы считаете, что Пенсионный фонд совершил в отношении вас неправомерные действия, вы можете подать жалобу в вышестоящий орган. Поскольку практически все решения принимают главные управления ПФУ, таким высшим органом является Пенсионный фонд", — добавили юристы.

Напомним, некоторые участники боевых действий могут выйти раньше на заслуженный отдых. Такая категория лиц имеет особые правила выхода на пенсию по возрасту.

Ранее мы рассказывали, что Пенсионный фонд объяснил, почему затягивается рассмотрение заявлений на предоставление льгот на коммунальные услуги для участников боевых действий. Это связано с атакой в конце прошлого года на госреестры.