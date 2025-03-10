Пенсії військових — хто має право на пільгові умови у 2025 році

Людина тримає посвідчення УБД. Фото: УНІАН

В Україні для деяких учасників бойових дій (УБД) надане право на дострокову пенсію за віком. Для такої категорії осіб діють особливі правила виходу на заслужений відпочинок.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Відповідне питання регулює закон № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з документом, для учасників бойових дій надане право на дострокову пенсію за віком за таких умов:

для чоловіків — після досягнення 55 років за наявності стажу у мінімум 25 років;

для жінок — після досягнення 50 років за наявності стажу у мінімум 20 років.

Розмір пенсійного забезпечення для УБД

Розмір пільгових пенсій для УБД залежить від тривалості набутого стажу та отримуваного доходу, з якого виплачувались страхові внески. Для таких пенсій передбачені доплати

доплата у 25% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність (ст. 12 закону №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту" від 22.10.1993);

фіндопомога на прожиття у 40 грн (закон №1603 від 16.03.2004 "Про поліпшення матеріального становища УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячна держдопомога, якщо розмір пенсії (разом з надбавками) не перевищує 4,95 тис. грн (урядова постанова №656 "Про встановлення щомісячної держдопомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та УБД" 28.07.2010 р.).

Як оформити пенсію для УБД

Учасники бойових дій для оформлення пенсії у разі виконання вищевказаних умов мають надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудова книжка або документ про стаж (про військову службу);

довідка про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо нема даних у Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення УБД;

довідка про участь в обороні країни;

фотокартка (для пенсійного посвідчення).

Відповідну заяву можна подати:

через портал е-послуг Пенсійного фонду;

особисто у сервісний центр ПФУ.

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