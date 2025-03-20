Пенсія УБД з інвалідності — терміни призначення та як оскаржити у 2025 році

Військовослужбовець тримає посвідчення УБД. Фото: Мінветеранів

В Україні учасники бойових дій (УБД) з першою групою інвалідності, що виникла у результаті захисту країни, мають право на вчасне призначення пенсії. Юристи пояснили терміни призначення таких виплат та коли можна оскаржити.

Про це повідомляється на порталі "Юристи.ua".

Читайте також:

Терміни призначення пенсії УБД з першою групою інвалідності

На порталі в одному з повідомлень громадянин, який має статус учасника бойових дій та інвалідність першої групи, попросив пояснити особливості призначення пенсії.

"Першу групу (довічна, підгрупа Б) інвалідності отримано 13 лютого 2025 року, документи для пенсії відправлені 11.03.2025 до військової частини Нацгвардії. Поранення (каліцтво) отримано за участю у бойових діях при захисті України. Коли за законом має бути нараховано пенсію? Куди скаржитися чи звертатися за можливих порушень?", — йдеться у зверненні.

Юристи дали пояснення, що для призначення пенсії з інвалідності особи, звільнені з військової служби, мають написати та подати заяву до уповноваженого структурного підрозділу силового відомства, що відповідає за підготовку та подання документів для призначення пенсії. Це може бути Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій, Служба безпеки.

Після цього підрозділ протягом 10-денного терміну з дати надходження заяви щодо пенсії має оформити всі необхідні документи і подання про призначення пенсії, ознайомити заявника та направити документи в офіс головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в області за місцем реєстрації особи.

Уповноважений підрозділ повинен допомогти заявнику в одержанні відсутніх документів для призначення пенсії.

Громадяни мають надати такі документи:

заяву про призначення пенсії;

подання щодо призначення пенсії;

паспорт громадянина з копією;

грошовий атестат/довідку про розмір зарплати і довідку про додаткові види оплати, які заявник отримував за останні 24 місяці перед місяцем звільнення зі служби;

військово-медичні довідки про стан здоров’я звільненої особи (за винятком тих, хто не проходив військово-лікарську комісію);

довідку МСЕК про визнання інвалідності;

копію ідентифікаційного коду;

довідку Ощадбанку про відкриття рахунку, назву та номер банківського відділення.

Якщо підготовлені не всі документи, можна надати наявні, а решту подати пізніше.

У разі подання додаткових документів у термін до закінчення тримісячного терміну з дати отримання роз’яснення пенсію мають призначити з дня подання заяви органу, що призначає пенсію, або з дня відправки документів звичайною поштою.

"Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами приймає рішення щодо призначення пенсії. Документом, який підтверджує призначення пенсії особі, є пенсійне посвідчення, видане органом, що призначає пенсію", — зауважили фахівці.

Куди писати скарги у разі наявності порушень

Оскільки заявник служив у Національній гвардії, що є військовим формуванням, що входить до Міністерства внутрішніх справ, то подавати звернення (скарги) потрібно до МВС:

поштова адреса: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601;

через сайт "Єдине вікно для громадян";

на адресу е-пошти;

на телефонну "гарячу лінію" МВС (номер 1536);

через скриньку для кореспонденції (КПП МВС, адреса: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ);

під час особистого прийому.

"Якщо ви вважаєте, що Пенсійний фонд учинив щодо вас неправомірні дії, ви можете подати скаргу до вищого органу. Оскільки практично всі рішення ухвалюють головні управління ПФУ, таким вищим органом є Пенсійний фонд", — додали юристи.

Нагадаємо, деякі учасники бойових дій можуть вийти раніше на заслужений відпочинок. Така категорія осіб має особливі правила виходу на пенсію за віком.

Раніше ми розповідали, що Пенсійний фонд пояснив, чому затягується розгляд заяв на надання пільг на комунальні послуги для учасників бойових дій. Це пов'язано з атакою наприкінці минулого року на держреєстри.