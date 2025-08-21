Пенсии в Украине — какие доплаты предоставит государство в сентябре

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В сентябре 2025 года некоторые украинские пенсионеры смогут получить доплаты до 1 тыс. грн. В частности, для того, чтобы претендовать на такие выплаты, необходимо соответствовать возрастному критерию.

О том, кто сможет рассчитывать на доплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто из пенсионеров получит дополнительно 1 тыс. грн

Согласно закону 1664-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения соцгарантий отдельным категориям лиц", назначение доплаты в почти 1 тыс. грн предусмотрено для пенсионеров довольно почтенного возраста. Гражданину должно быть не менее 80 лет.

Также необходимо подпадать под следующие требования:

одинокое проживание без помощи родных;

есть необходимость в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья (должно быть документальное подтверждение врачебными заключениями);

получение пенсионных выплат по возрасту (когда нет установленной группы инвалидности и выплат).

Согласно нормам закона, речь идет о выплате в 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн). В 2025 году размер доплаты составляет 944 грн.

Для того чтобы оформить соответствующую доплату, гражданин должен лично обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Доплата к пенсиям украинцев до 570 грн за возраст

Согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24.02.2023 года, также с сентября часть украинцев сможет рассчитывать на ежемесячную компенсационную доплату. Ее размер зависит от возрастной категории гражданина. Речь идет о доплатах для пенсионеров, пересекших возрастной рубеж в 70, 75 и 80 лет и выше.

Прибавка начисляется с даты достижения гражданином определенного возраста. То есть выплата поступит не с начала календарного месяца, а из числа дня рождения пенсионера. В связи с этим за первый месяц может быть несколько меньше.

Согласно постановлению, пенсионеры старше 80 лет смогут получить дополнительно к пенсии 570 гривен.

Украинцы в возрасте от 75 лет до 80 лет будут иметь возрастную доплату в размере 456 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет предоставят доплату в 300 гривен.

Кроме того, есть еще одно условие такой доплаты: общий размер пенсии гражданина не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Такой вид ежемесячной доплаты не требует личного обращения человека в ПФУ. Соответствующие выплаты действуют по всей территории Украины. Суммы доплатят до основной пенсии автоматически.

Ранее мы писали, что государство в 2025 году гарантирует минимальный размер пенсии в 16,84 тыс. грн. Такой размер выплат предусмотрен для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Также мы рассказывали, что украинцам грозит прекращение начисления пенсионных выплат. Это может произойти из-за недостоверных документов, длительного отсутствия или временного проживания за границей.