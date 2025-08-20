Пенсії в Україні — кому гарантують виплати у понад 16 тис. грн у 2025 році

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці, у яких є офіційна група інвалідності, можуть отримувати вищі за середні пенсійні виплати. Зокрема, відомо, яку мінімальну суму гарантує держава для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи інвалідності у 2025 році.

Про це йдеться на порталі "Безоплатна правнича допомога".

Хто з бійців має право на пенсію з інвалідності

Пенсію з інвалідності для військовослужбовців призначають відповідно до закону №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з ним, на пенсію з інвалідності внаслідок війни мають право військові, яким встановили інвалідність у результаті отриманого поранення, контузії, каліцтва, хвороби під час:

виконання бойових дій/службових обов’язків;

участі в захисті країни;

перебування на фронті/в полоні.

Такий вид пенсії призначають, якщо інвалідність виникла за таких умов:

під час несення військової служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби;

пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби, проте через хворобу (травма, контузія, каліцтво), що виникла, коли військовий служив чи перебував в полоні.

Щодо розміру пенсії з інвалідності внаслідок війни, то вона залежить від групи. А саме:

перша група — 100% (від розміру грошового забезпечення за місяць);

друга група — 80%;

третя група — 60%.

Зокрема, у 2025 році мінімальний розмір, що гарантує держава для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи інвалідності становить 16,84 тис. грн.

Також для другої групи передбачений мінімальний рівень у щонайменше 13,82 тис. грн.

Військові з інвалідністю третьої групи можуть розраховувати на мінімум у 9,47 тис. грн.

Як оформити пенсію та перелік документів

Для того, щоб оформити пенсію, звертатись необхідно до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Там фахівці мають сформувати документи протягом десяти днів і передати до Пенсійного фонду.

Серед документів, які потрібні для призначення пенсії:

подання про призначення пенсійних виплат від ТЦК;

витяги з наказів про звільнення/виключення зі списків особового складу;

розрахунок вислуги років військового/виписка з розрахунку;

грошовий атестат та довідка про різні види грошового забезпечення бійця;

медичні документи щодо стану здоров’я звільненої особи (за винятком тих, хто не проходив військово-лікарську комісію);

документи, де підтверджується право на доплати, підвищення та інші надбавки.

Пенсію призначають на весь час інвалідності або довічно (для громадян пенсійного віку).

