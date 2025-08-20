Пенсії в Україні — кому гарантують виплати у понад 16 тис. грн у 2025 році

Мінімальна пенсія у понад 16 тис. грн — хто має право
Українські військовослужбовці, у яких є офіційна група інвалідності, можуть отримувати вищі за середні пенсійні виплати. Зокрема, відомо, яку мінімальну суму гарантує держава для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи інвалідності у 2025 році.
Про це йдеться на порталі "Безоплатна правнича допомога".
Хто з бійців має право на пенсію з інвалідності
Пенсію з інвалідності для військовослужбовців призначають відповідно до закону №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Згідно з ним, на пенсію з інвалідності внаслідок війни мають право військові, яким встановили інвалідність у результаті отриманого поранення, контузії, каліцтва, хвороби під час:
- виконання бойових дій/службових обов’язків;
- участі в захисті країни;
- перебування на фронті/в полоні.
Такий вид пенсії призначають, якщо інвалідність виникла за таких умов:
- під час несення військової служби;
- не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби;
- пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби, проте через хворобу (травма, контузія, каліцтво), що виникла, коли військовий служив чи перебував в полоні.
Щодо розміру пенсії з інвалідності внаслідок війни, то вона залежить від групи. А саме:
- перша група — 100% (від розміру грошового забезпечення за місяць);
- друга група — 80%;
- третя група — 60%.
Зокрема, у 2025 році мінімальний розмір, що гарантує держава для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи інвалідності становить 16,84 тис. грн.
Також для другої групи передбачений мінімальний рівень у щонайменше 13,82 тис. грн.
Військові з інвалідністю третьої групи можуть розраховувати на мінімум у 9,47 тис. грн.
Як оформити пенсію та перелік документів
Для того, щоб оформити пенсію, звертатись необхідно до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Там фахівці мають сформувати документи протягом десяти днів і передати до Пенсійного фонду.
Серед документів, які потрібні для призначення пенсії:
- подання про призначення пенсійних виплат від ТЦК;
- витяги з наказів про звільнення/виключення зі списків особового складу;
- розрахунок вислуги років військового/виписка з розрахунку;
- грошовий атестат та довідка про різні види грошового забезпечення бійця;
- медичні документи щодо стану здоров’я звільненої особи (за винятком тих, хто не проходив військово-лікарську комісію);
- документи, де підтверджується право на доплати, підвищення та інші надбавки.
Пенсію призначають на весь час інвалідності або довічно (для громадян пенсійного віку).
