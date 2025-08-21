Пенсії в Україні — які доплати надасть держава у вересні

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У вересні 2025 року деякі українські пенсіонери зможуть отримати доплати до 1 тис. грн. Зокрема, для того, щоб претендувати на такі виплати, необхідно відповідати віковому критерію.

Хто з пенсіонерів отримає додатково 1 тис. грн

Згідно із законом 1664-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соцгарантій окремим категоріям осіб", призначення доплати у майже 1 тис. грн передбачене для пенсіонерів доволі поважного віку. Громадянину повинно бути щонайменше 80 років.

Також необхідно підпадати під такі вимоги:

самотнє проживання без допомоги рідних;

є необхідність у регулярному сторонньому догляді через стан здоров’я (має бути документальне підтвердження лікарськими висновками);

отримання пенсійних виплат за віком (коли немає встановленої групи інвалідності та виплат).

Згідно з нормами закону, йдеться про виплату у 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн). У 2025 році розмір доплати становить 944 грн.

Для того, щоб оформити відповідну доплату, громадянин повинен особисто звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Доплата до пенсій українців до 570 грн за вік

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №168 від 24.02.2023 року, також з вересня частина українців зможе розраховувати на щомісячну компенсаційну доплату. Її розмір залежить від вікової категорії громадянина. Йдеться про доплати для пенсіонерів, які перетнули віковий рубіж у 70, 75 та 80 років і вище.

Надбавка нараховується з дати досягнення громадянином певного віку. Тобто, виплата надійде не з початку календарного місяця, а з числа дня народження пенсіонера. У зв'язку з цим за перший місяць може бути дещо меншою.

Згідно з постановою, пенсіонери віком понад 80 років зможуть отримати додатково до пенсії 570 гривень.

Українці віком від 75 років до 80 років матимуть вікову доплату у розмірі 456 гривень.

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років нададуть доплату у 300 гривень.

Крім того, є ще одна умова такої доплати: загальний розмір пенсії громадянина не повинен перевищувати 10,34 тис. грн

Такий вид щомісячної доплати не потребує особистого звернення людини до ПФУ. Відповідні виплати діють на всій території України. Суми доплатять до основної пенсії автоматично.

