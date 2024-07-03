Пенсии в Украине - кто на заслуженном отдыхе получает более 200 тыс. грн

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине незначительная часть граждан получает на заслуженном отдыхе достойные выплаты — от 100 тыс. до 240 тыс. гривен ежемесячно. Речь идет о бывших судьях хозяйственных судов и Верховного суда Украины.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Кому выплачивают более 200 тыс. грн пенсии

Так, более 200 тысяч гривен пенсии (ежемесячное денежное содержание судьи в отставке) могут получать судьи Верховного Суда. Высокие пенсии бывших судей связаны с тем, что их коллеги, продолжающие работать, получают заработную плату значительно выше, чем судьи низших инстанций.

Как пишет издание, в начале прошлого года Высший совет правосудия поддержал решение об отставке судьи Верховного Суда в Кассационном хозсуде Людмилы Стратиенко. Согласно ее декларации-2023:

зарплата составила 2,675 млн гривен — то есть в среднем 222,95 тыс. гривен ежемесячно;

пенсия 2,599 млн гривен — в среднем 216,63 тыс. гривен ежемесячно.

Еще один пример — бывший глава Верховного Суда Ярослав Романюк в прошлом году внес такую информацию в декларацию: пенсия в размере 2,937 млн гривен. То есть мужчине начисляют ежемесячно по около 244,75 тыс. гривен.

Кто на пенсии получает 100 тыс. грн

Несколько меньшие пенсии у судей специализированных судов. Как пример, издание приводит данные главы Хозяйственного суда Тернопольской области Сергея Стопника, ушедшего в отставку в марте 2023 года. По декларации, за 9,5 месяцев он получал пенсию по 100,35 тыс. гривен.

В частности, у бывшего главы Высшего Совета правосудия Андрея Овсиенко пенсия составила 81 тыс. гривен в месяц. Он ушел на пенсию в 41 год и уже в 46 лет получает высокие выплаты. Однако это меньше средней пенсии судьи. Причина в том, что он не успел заработать достаточного судейского стажа для права на более высокую пенсию.

Как известно, в июле размер максимальной пенсии украинцев составляет 23,61 тыс. гривен. Однако такие выплаты может получать только незначительная часть граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году ряд категорий граждан имеют право на доплаты к пенсионным выплатам. Часть из них начисляется автоматически, а для некоторых необходимо специально обращаться в органы Пенсионного фонда с пакетом документов.

Также мы писали, что в июле некоторые пенсионеры не получат свои законные выплаты из-за игнорирования требования властей пройти идентификацию в банке. Возобновить начисление пенсии возможно при определенных условиях.