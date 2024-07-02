Пенсії та доплати — на які надбавки можуть розраховувати українці у липні

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році низка категорій громадян мають право на доплати до пенсійних виплат. Частину з них нараховують автоматично, а для деяких необхідно спеціально звертатися до органів Пенсійного фонду (ПФУ) з пакетом документів.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Доплати до пенсій залежно від віку

Найбільша категорія громадян має право на вікові доплати. Їх призначають пенсіонерам, яким більше 70, 75 і 80 років. Такі грошові доплати призначають автоматично. А саме:

для громадян від 70 до 74 років включно — 300 грн;

для осіб від 75 до 79 років включно — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Виплата за поганий стан здоров'я

Надбавки за погіршений стан здоров'я призначають пенсіонерам, які відповідають певним критеріям. Йдеться про осіб, яким більше 80 років. Крім того, для отримання цієї надбавки потрібно:

проживати самотньо;

потребувати стороннього догляду, наданого соцпрацівниками;

отримувати пенсію за віком.

Надбавки звільненим з військової служби

Згідно із законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби (всі військові), у разі призначення пенсій встановлюють надбавку в розмірі 50% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Така (вже призначена) надбавка перераховується щоразу після оновлення розміру прожиткового мінімуму.

Доплати до пенсій для донорів

Передбачені законодавством надбавки за донорство. Виплати цього року зросли, адже вони прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Прожитковий підвищився до 2361 грн, а доплата становить 10% від нього. Відтак, доплата до пенсій становить 292 грн.

Надбавки для борців за незалежність

Деякі громадяни можуть отримувати доплату до пенсії в розмірі 4,2 тис. грн. Їх призначають борцям за незалежність України в ХХ столітті та реабілітованим після репресій за політичними чи релігійними мотивами громадянам, яким довелося відбувати покарання до 1991 року.

Доплати за утримання дітей

Відповідну надбавку призначають у разі, якщо громадянин отримує пенсію з віком і при цьому має на утриманні дитину до 18 років. Важливо також, щоб такий пенсіонер не працював. Сума виплати у 2024 році становить 150 грн. Вона потребує спеціального звернення до ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть оформити дострокову пенсію. Відомо, хто і як може вийти на заслужений відпочинок раніше.

Також у липні пенсіонери-переселенці можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.