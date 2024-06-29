Пенсії у липні — кому не дадуть грошей, а хто отримає більше

Літня жінка у парку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні пенсіонери-переселенці можуть не отримати свої законні виплати через ігнорування вимоги влади пройти ідентифікацію у банку. Відновити нарахування пенсії можливо за певних умов.

Про це повідомляє "Канал 24".

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Хто не отримає пенсії в липні

За правилами, підтвердити свою особу (пройти ідентифікацію) мусять всі люди похилого віку, які набули статусу переселенця до 24 лютого 2022 року.

Оскільки дуже багато пенсіонерів не виконали цю вимогу, термін для проходження цієї процедури продовжили та максимально спростили. Це потрібно було зробити до кінця березня.

Таким чином, якщо громадянин не зміг з якихось причин пройти ідентифікацію, це можливо буде зробити наступного місяця. Виплати не просто відновлять, а й повернуть заборговане за той період, коли гроші не нараховувалися на банківську картку.

"Якщо особа не проходила ідентифікацію, її виплати заморожують до з'ясування обставин. Тобто, пенсія нараховується, але не передається на рахунок пенсіонера", — пояснює видання.

Як повернути виплати пенсіонерам

Громадянин може пройти ідентифікацію у найбільш зручний спосіб. Доступні такі варіанти:

звернувшись у відділення Пенсійного фонду;

через особисте звернення в Ощадбанк;

через сайт Пенсійного фонду;

якщо людина за кордоном, то в дипломатичній установі (ідентифікацію проведе уповноважена особа);

шляхом відеоконференції (за попереднім погодженням).

Тільки-но людина пройде ідентифікацію, виплати відновлять в автомотичному режимі. Кошти нарахують після того, як Пенсійний фонд отримає дані про підтвердження встановлення особи пенсіонера.

Хто отримає більше у липні

За законодавством, у липні можуть доплатити суми "за віком" усім пенсіонерам, старшим 70 років. При цьому рівень виплати буде вищий, якщо людині більше років. А саме:

віком від 70 до 75 років — нарахують додатково 300 гривень зверху;

якщо від 75 до 80 років — доплатять на 456 гривень більше;

у разі досягнення 80 років і вище — розмір надбавки буде найбільший — 570 гривень.

Доплати за віком до пенсій відбудуться автоматично, без додаткового звернення до ПФУ. Важлива умова — пенсія не має перевищувати 10,34 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПФУ завершив фінансування пенсійних виплат за червень 2024 року. Для цього було виділено 62,3 мільярда гривень.

Також повідомлялося, що в Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.