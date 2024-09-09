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Пенсии в 60% от дохода — в Украине готовят масштабную реформу

9 сентября 2024 12:04
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — в рамках реформы граждане будут получать в будущем 60% дохода
Граждане на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине народные депутаты Верховной Рады планируют рассмотреть законопроект относительно масштабной пенсионной реформы до конца 2024 года. Она будет предусматривать возможность получения более высокого процента от заработка на будущем заслуженном отдыхе.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович для медиа.

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Детали предстоящей пенсионной реформы

Как отметила глава ведомства, Пенсионная реформа должна устранить проблему устаревания пенсий. Доля от прежнего заработка на будущем заслуженном отдыхе должна существенно вырасти.

"Мы производим финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой — изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача — обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка", — сообщила министр.

При этом новая пенсионная система не будет предусматривать дополнительное обременение для работодателей, а формат администрирования системы полностью цифровизируется.

Украинцам начнут начислять баллы, зависящие от страхового стажа и размера заработной платы. В результате это позволит в будущем получать до 60% от заработка на пенсии.

"В ней будут два компонента: время, которое ты работал, и взносы, которые ты платил. Все это будет трансформироваться в баллы. И каждый будет видеть в своем пенсионном кабинете, сколько баллов у него есть. Каждый год баллы будут трансформироваться в процент от средней зарплаты в Украине", — уточнила она.

Сейчас украинцы получают пенсии, уровень которых не превышает 30% от заработка, за исключением бывших судей.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионер, проживающий на временно оккупированной территории Луганской области, оказался в ситуации, когда ПриватБанк заблокировал ему пенсионную карточку. Финучреждение порекомендовало ему приехать на подконтрольную Украине территорию и все выяснить.

Также мы писали, что проживающие в Польше украинцы могут претендовать на получение пенсии. Эта возможность гарантирует социальное соглашение между странами.

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