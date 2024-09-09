Пенсії в Україні — в рамках реформи громадяни отримуватимуть у майбутньому 60% від доходу

Громадяни на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні народні депутати Верховної Ради планують розглянути законопроєкт щодо масштабної пенсійної реформи до кінця 2024 року. Вона передбачатиме можливість отримання значно вищого відсотка від заробітку на майбутньому заслуженому відпочинку.

Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович для медіа.

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Деталі майбутньої пенсійної реформи

Як зазначила глава відомства, Пенсійна реформа має усунути проблему застарівання пенсій. Частка від колишнього заробітку на майбутньому заслуженому відпочинку має суттєво зрости.

"Ми робимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою — змінами й в наявну солідарну систему, й обов'язковою накопичувальною системою. Наше завдання — забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку", — повідомила міністр.

При цьому нова пенсійна система не передбачатиме додаткове обтяження для роботодавців, а формат адміністрування системи цілком цифруватимуть.

Українцям почнуть нараховувати бали, які залежатимуть від страхового стажу та розміру заробітної плати. У результаті це дозволить у майбутньому отримувати до 60% від заробітку на пенсії.

"У ній будуть два компоненти: час, який ти працював, і внески, які ти сплачував. Все це трансформуватиметься в бали. І кожен бачитиме у своєму пенсійному кабінеті, скільки балів у нього є. Кожен рік бали трансформуватимуться у відсоток від середньої зарплати в Україні", ­— уточнила вона.

Зараз українці отримують пенсії, рівень яких не перевищує 30% від заробітку, за винятком колишніх суддів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонер, що мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області, опинився у ситуації, коли ПриватБанк заблокував йому пенсійну картку. Фінустанова порекомендувала йому приїхати на підконтрольну Україні територію та все з'ясувати.

Також ми писали, що українці, що проживають у Польщі, можуть претендувати на отримання пенсії. Цю можливість гарантує соціальна угода між країнами.