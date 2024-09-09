Пенсіонеру з ОРДЛО заблокували пенсійний рахунок у ПриватБанку — що йому тепер робити

Відділення ПриватБанку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Пенсіонер, що мешкає на тимчасово окупованій території Луганської області, опинився у ситуації, коли ПриватБанк заблокував йому пенсійну картку. Фінустанова порекомендувала йому приїхати на підконтрольну Україні територію та все з'ясувати.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Луганець з'ясував, що його пенсійний рахунок у ПриватБанку разом з грошима з невідомої причини був заблокований, а жодних пояснень з боку банку теж не надходило. Крім того, він втратив доступ до додатка "Приват24".

"Спілкувався у чат-боті з оператором, мені оператор що мені направлено лист за моїм місцем реєстрації (це зовсім якесь знущання, тому що відповідно даних в банку я зареєстрований в Луганській області і на даний час тут і мешкаю. Цікаво як мені цей лист сюди буде доставлено). Оператор відповів, що банком прийнято рішення про розірвання договору та закриття поточних рахунків і що треба звернутися в банк з заявою на переведення коштів на рахунок відкритий в іншому банку. У мене немає можливості виїхати на підконтрольну територію України, щоб написати заяву про переказ грошей в відділенні банку. Як повернути мої пенсійні гроші?" — скаржиться пенсіонер.

Скарга клієнта. Фото: Мінфін

Що відповів ПриватБанк

Там порекомендували чоловікові звернутись до консультантів через особисті повідомлення на порталі, щоб повністю роз'яснити ситуацію щодо заблокованого рахунку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк може заблокувати рахунки під час виведення депозитів. Клієнти стверджують, що всі звинувачення банку безпідставні.

Також ми писали, що ПриватБанк переглянув тарифи для бізнес-клієнтів у разі підключення послуги "Оплата частинами". Знижено розцінки для підприємців і корпоративних клієнтів, які продають товари і послуги на виплат.