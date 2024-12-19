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Пенсии в 50% от зарплаты — кто из украинцев имеет право

19 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине - кто получает выплату в 50% от зарплаты
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые пенсионеры на заслуженном отдыхе получают 50% и выше заработной платы. Речь идет о ежемесячном пожизненном денежном содержании судей местных, апелляционных судов и Верховного Суда.

Об этом сообщается на портале ПФУ.

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Как отмечают в фонде, вопрос денежного содержания судей регулирует закон №1402-VIII от 2 июня 2016 года "О судоустройстве и статусе судей", а назначение пожизненного содержания прописано в статье 142.

Ключевым условием в назначении судьям ежемесячного пожизненного денежного содержания является их увольнение в отставку.

Назначают пенсионные выплаты на общих условиях судьям в отставке, возраст которых достиг:

  • 62 лет — для мужчин;
  • 60 лет — для женщин.

В ПФУ отмечают, что судьи в отставке, не достигшие указанного возраста, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание. В случае достижения пенсионного возраста за судьей сохраняется право либо на пожизненное денежное содержание, либо на пенсию на условиях, прописанных в законе 9 июня 2003 года.

Размер судейского пожизненного денежного содержания

По правилам, размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке составляет половину суммы судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности.

При этом за каждый год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания прибавляет в итоге 2% от суммы содержания.

Примечательно также, что для ряда категорий граждан установлена максимальная пенсия в более чем 23 тыс. грн, на которую могут претендовать, тогда как для судей законодательство не предусматривает никаких ограничений на размер ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Следует отметить, что по состоянию на начало 2024 года в среднем размер пожизненного денежного содержания украинских судей в Украине был равен 99,74 тыс. грн, а прокуроров — 21,94 тыс. грн.

Напомним, законодательство предусматривает, что в случае меньшего размера пенсии в 40% от уровня минимальной зарплаты — гражданам, достигшим 65 лет, автоматически начисляют доплаты к соответствующему минимуму. В 2024 году размер "минималки" повысился до 8 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине есть около 53 тыс. пенсионеров, которые начали получать выплаты еще до 45 лет. Некоторые из них имеют пенсию в 100 тыс. грн ежемесячно.

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