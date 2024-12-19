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Пенсії у 50% від зарплати — хто з українців має право

19 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто отримує виплату в 50% від зарплати
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що дехто з пенсіонерів на заслуженому відпочинку отримує 50% і вище від заробітної плати. Йдеться про щомісячне довічне грошове утримання суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду.

Про це повідомляється на порталі ПФУ.

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Як зазначають у фонді, питання грошового утримання суддів регулює закон №1402-VIII від 2 червня 2016 року "Про судоустрій і статус суддів", а призначення довічного утримання прописане у статті 142.

Ключовою умовою у призначенні суддям щомісячного довічного грошового утримання є їх звільнення у відставку.

Призначають пенсійні виплати на загальних умовах суддям у відставці, вік яких сягнув:

  • 62 років — для чоловіків;
  • 60 років — для жінок.

У ПФУ зауважують, що судді у відставці, які не досягли вказаного віку, отримують щомісячне довічне грошове утримання. У разі досягнення пенсійного віку за суддею зберігається право або на довічне грошове утримання, або на пенсію на умовах, прописаних у законі № 1058-ІV від 9 червня 2003 року.

Розмір суддівського довічного грошового утримання

За правилами, розмір щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці становить половину суми суддівської винагороди судді, що працює на відповідній посаді.

При цьому за кожен рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір його щомісячного довічного грошового утримання додає у підсумку 2% від суми утримання.

Примітно також, що для низки категорій громадян встановлена максимальна пенсія у понад 23 тис. грн, на яку можуть претендувати, тоді як для суддів законодавство не передбачає жодних обмежень на розмір щомісячного довічного грошового утримання.

Варто зауважити, що станом на початок 2024 року у середньому розмір довічного грошового утримання українських суддів в Україні дорівнював 99,74 тис. грн, а прокурорів — 21,94 тис. грн.

Нагадаємо, законодавство передбачає, що в разі нижчого розміру пенсії за 40% від рівня мінімальної зарплати — громадянам, які досягнули 65 років, автоматично нараховують доплати до відповідного мінімуму. У 2024 розмір "мінімалки" підвищився до 8 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні є близько 53 тис. пенсіонерів, які почали отримувати виплати ще до 45 років. Дехто з них має пенсію у100 тис. грн щомісяця.

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